Az elkövetkező napokban, mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan látogatnak ki a temetőkbe. Ezzel kapcsolatban osztott meg több tanácsot a katasztrófavédelem és a rendőrség.

Vigyázzunk a kerékpárunkra, a táskánkra! Illusztráció: MW-archívum

Eddig több mint ötvenszer keletkezett tűz temetőkben

Idén eddig 54 alkalommal csaptak fel lángok temetőkben vagy azok környékén. Többnyire temetői szemetesek, sírhelyen eldőlt gyertyák és koszorúk égtek. A legtöbbször csak néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, de volt, ahol 40-50 négyzetméteren égett a temetői hulladék. Előfordult, hogy a temető melletti területre is átterjedve nagy kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezett.

Kiemelték: csapadékmentes időjárás esetén nő a temetői tüzek kockázata. Ezek megelőzése érdekében meg kell tisztítani a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest szabad meggyújtani, és azt úgy kell elhelyezni, hogy ne borulhasson fel. Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt el kell oltani.

Csapadékmentes időjárás esetén nő a temetői tüzek kockázata, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Illusztráció: MW-archívum

A lakás is veszélyben lehet a felügyelet nélkül maradt gyertya, mécses miatt

Sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz, esetleg felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezik, akkor nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés.

Azoknak, akik halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, célszerű ügyelniük arra, hogy a lámpás ne borulhasson fel, és ne legyen a közelében semmi, ami meg tud gyulladni. A kültéren elhelyezett töklámpásokba gyertya és mécses helyett célszerű elemes LED-izzót tenni, hiszen ez nem okoz tüzet – ecsetelték a katasztrófavédelemnél.

Felkelthetik a tolvajok figyelmét a táskák, a kerékpárok

A rendőrségen hangsúlyozták, hogy idén is kiemelt figyelmet fordít a temetőkbe látogatók és a közlekedők biztonságára, az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzésére. A temetők környéki rend biztosításában és fenntartásában, ahogy az elmúlt években, most is segítenek a polgárőrök.