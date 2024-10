Békés vármegye 3 órája

ROADPOL: a mobilozókra vadásznak a rendőrségi akcióban – videóval

Közlekedésbiztonsági akciót tart ezen a héten országszerte, így Békésben is a rendőrség. A ROADPOL keretében Békés vármegyében is kiemelten vizsgálják az autósok szabálykövetését, most elsősorban a vezetés közbeni mobilozásra figyelnek.

Dinya Magdolna

A „Figyeld az utat!” jelmondat jegyében dolgoznak a rendőrök, akik ezen a héten ROADPOL akció keretében, elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrizik országszerte. A telefont kézben tartó járművezetőkön kívül kiszűrik azokat is, akik ilyen eszközön képi vagy szöveges adatokat tekintenek meg. A ROADPOL-akció keretében fokozott közúti ellenőrzésekre lehet számítani Békés vármegyében is, most elsősorban a mobilizókra figyelnek Fotó: Shutterstock

