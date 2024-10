A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon egy évvel ezelőtt Dorogi János nyugállományú r. alezredes támogatásával egy emlékhely létesült. Az aulában tábla és emlékkönyv fogadja azokat, akik elhunyt munkatársaik, rendőrök, rendőrségi dolgozók előtt szeretnék leróni tiszteletüket. Ezen a helyen most már minden év októberében közösen is emlékeznek majd a főkapitányság vezetői, az aktív és nyugállományú rendőrök egykori munkatársaikra – írta a rendőrség a Facebook-oldalán.

Tisztelegtek a rendőrök elhunyt kollégáik előtt

Forrás: Facebook

Berczi László r. ezredes, humánigazgatási szolgálatvezető beszédében utalt arra, hogy az idő, a természet körforgása nem áll meg, a napszakok, évszakok szüntelen váltják egymást, míg világ a világ. A folyamat végtelen, vagy ha nem is az, a tudomány mai állása szerint nem látjuk a végét. Mondhatjuk, hogy az idő végtelen, a szomorú, a fájdalmas azonban az, hogy ebben a végtelen időben a mi időnk, létünk véges. Olyan ellentét ez, amely feloldhatatlan, megmásíthatatlan. Hangsúlyozta, mennyire fontos az egymásra való odafigyelés.

– Minden körülmények között meg kell adni egymásnak és magunknak a figyelmet, tiszteletet. Egy olyan munkaközösségben, ahol az összetartás elengedhetetlen, ahol a megpróbáltatások, fizikailag és lelkileg is embert megterhelő kihívások sorra ez ellen hatnak, különösen erősnek kell lennünk – tette hozzá.

A szolgálatvezető reményét fejezte ki, hogy ez az évenkénti főhajtás, a szerény, de jó szívvel, nagylelkű adományból kialakított emlékhely a tisztelet és a figyelem jelképévé válik. Arra irányítja rá az előtte megfordulók figyelmét, hogy meg kell becsülnünk, értékelnünk kell a létünket és egymást. Köszönetet mondott a jelenlévőknek azért, hogy a hétköznapokon is képviselik, hirdetik a Mindenszentek és halottak napja alkalmából megtartott megemlékezés üzenetét. Végezetül Vörös Ferenc r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány a helyi szerveket képviselő Kolysza Zoltán r. ezredes, a Békési Rendőrkapitányság vezetője és Hegedűs Attila r. alezredes, a Kötegyán Határrendészeti Kirendeltség vezetője kíséretében megkoszorúzta az emléktáblát. A Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesületének képviseletében koszorút helyezett el Hortobágyi Zoltán ny. r. ezredes, a szervezet elnöke és Hortobágyiné Bubella Mária ny. hőr. főtörzszászlós, az egyesület tagja. A Békés Vármegyei Rendőrségi Nyugdíjasok Egyesülete nevében Rácz Mihály ny. r. ezredes és Patócs Sándor ny. r. alezredes hajtott fejet, a Fegyveres Erők Nyugállományúak Klubja képviseletében pedig Csuvarszki János elnök és Dékány István ny. r. alezredes koszorúzott.