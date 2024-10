A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói két nőt és egy fiatalkorú fiút vettek őrizetbe, és emberkereskedelem bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást ellenük. Kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket kényszerített prostitúcióra a gyanú szerint egy békéscsabai család három tagja.

A család kiszolgáltatott nőket kényszerített prostitúcióra

Forrás: Shutterstock

Prostitúció: anya és lánya is dolgozott örömlányként

A 42 éves nő 22 éves lányával már korábban is dolgozott örömlányként, 16 éves fia pedig tudott erről. A lánya egyik barátnőjét 2021-ben vették rá arra, hogy költözzön hozzájuk. Lakhatást és ételt biztosítottak neki, és kezdetben jól bántak vele, aztán rávették arra, hogy ő is pénzért nyújtson szexuális szolgáltatást. A kapott összegeket rendszerint elvették tőle, ha pedig panaszkodott vagy nem végezte jól a „munkáját”, esetenként a lakás takarítását is, akkor megverték.

A fiú párjait is beszervezték

Két évvel később, 2023-ban a fiú megismerkedett egy nála idősebb nővel, akivel párkapcsolatot létesített. A nő is a családhoz költözött, majd alig egy hónap elteltével rávették arra, hogy prostituáltként dolgozzon nekik. Nem csupán Békés vármegyében, hanem az ország más pontján is folytatták a tevékenységüket úgy, hogy az egyik internetes oldalon hirdették magukat. Ha valamelyik lány ki akart szállni, a szolgáltatást szervező nő vagy a fiú erőszakosan lépett fel, és bántalmazta őt. Annak a nőnek, aki a fiú párjaként került a családba, 2023 végén sikerült megszöknie. Az idei év elején a fiúnak új, szintén idősebb barátnője lett. Ő is a családhoz költözött, majd prostituáltként dolgozott. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói az anyát, a lányát és a 16 éves fiút emberkereskedelem bűntettével gyanúsítják, és mindhármukat őrizetbe vették. Békés vármegyéhez kötődően nem ez az első ilyen eset.