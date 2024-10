Az idősek napja alkalmából nyilvánosságra hozott videóban Telekné Furák Mónika r. alezredes, a bűnmegelőzési osztály vezetője és 77 éves édesanyja látható.

Az idősek napja alkalmából Telekné Furák Mónika és édesanyja kapcsolatát is felidézték Fotó: Imre György-archív fotó

– Telekné Furák Mónika több mint 30 éve dolgozik a rendőrségen, 1995 óta az osztályon, amit 2007 óta vezet. A munkája egyben a szívügye is, a feladatok között munkatársaival kiemelten kezelik az idősek biztonságának erősítését. Édesanyja gyakran vele tart a különböző rendezvényekre, legutóbb éppen egy családi napon egész nap fiatalos lendülettel, fáradhatatlanul készítette lányával és vejével a bűnmegelőzési tanácsok mellé a palacsintát a gyermekeknek. Igyekezete legalább olyan megható volt, mint a kisfilm, amelyhez egyik követő hozzászólásában az írta, „a könny kicseppen az ember szeméből” – írták a közösségi oldalon.

Idősek napja: fontos a bűnmegelőzés

A posztban említést tettek Boros Béláról is.

– A vármegyei illetőségű grafikusművész, reklámgrafikus, karikaturista sajnos 2010 óta már nincs közöttünk. A művész hagyatékából 2013-ban, az idősek világnapja kapcsán vándorkiállítást rendeztünk, bűnmegelőzési témájú karikatúráit mutattuk be. Ezek közül kettőt (a „Kész átverés”, a másik a „Jó lakatok, éber szomszédok” címűt) újra megosztjuk követőinkkel. Ha Boros Béla még ma is alkothatna, minden bizonnyal kiváló, megmosolyogtató, de egyben nagyon tanulságos művek születnének a napjainkban rendkívül gyakori internetes csalásokról is – írták a rendőrök.