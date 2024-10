Az elsőrendű vádlott védője többpontos bizonyítási beadványt fogalmazott meg korábban. Az ügyvéd egyebek mellett bírálta a bűnügyi eljárást, és a vádirati tényállást is. A védelem arra alapozza álláspontját, hogy az elsőrendű vádlott magát védte a küzdősportedző ellen, illetve arról is szó volt, hogy a férfi nem emlékszik arra, hogy mi történt a teraszra kiülésük és a menekülés között. A védő ezen felül egyebek mellett kezdeményezte, vizsgálják ki, hogy a mentők és a kórház mit tett meg a sérültért, egyebek mellett arról is információkat kért, hogy miért olyan mentőkocsi küldtek, amellyel nem érkezett orvos és vérkészítmény, arról is tájékoztatást kért, hogy milyen ellátást kapott és mikor a sérült férfi.

Kérte az igazságügyi orvosszakértő kizárását is, és új szakértői vizsgálat elrendelését. A szakembert nem zárta ki a bíróság, meg fogják hallgatni, és a ha esetleg szükséges, traumatológustól is szakvéleményt kérnek majd. Felmerült az is, hogy a sértett küzdősport kesztyűt viselt a történtek idején, ezt azonban a sértett jogi képviselője cáfolta, hangsúlyozta, hogy védőkesztyűt viselt, ami a fertőzéstől, illetve a sérülésektől védte, de mást nem befolyásolt.

A tragédiában Szabó Sándor a vármegye és hazánk egyik ismert küzdősportedzője, sportembere hunyt el. A tárgyalás várhatóan jövő januárban folytatódik tanúk és szakértők meghallgatásával a Gyulai Törvényszéken.