A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a budapesti férfi az interneten meghirdetett egy dobot eladásra, majd miután a vevővel megegyezett, 2023. szeptember 19-én Gyulára utazott és ott 250 000 forintért eladta a részére a hangszert. Ezt követően a sértett Békéscsabára ment és egy barátjával, illetve annak társaságával italozni kezdett, melynek során nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott el. A késő esti órákban Békéscsabán, az utcán szóba elegyedett – az általa egyébként korábban nem ismert – akkor még 17 éves fiúval és a társaságában lévő személyekkel, majd együtt folytatták az italozást. A szeszesitalt a sértett vásárolta, melynek során a fiatalkorú látta, hogy a sértettnél nagyobb összegű készpénz van. Ezt követően Dobozra mentek, ahol egy családi házban tovább italoztak.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

180 000 forintot zsákmányolt a dobozi férfi

Éjfél után a sértettnek eszébe jutott, hogy a hátizsákjában van egy sorsjegy, azt elővette, majd azért, hogy egy aprópénzzel a sorsjegyet lekaparja, a táskájából kivette a pénztárcáját is. Ekkor a fiú felfigyelt egy, a pénztárcából félig kilógó 10 000 forintos bankjegyre, és azt egy hirtelen mozdulattal kivette onnan. A sértett kérte a fiút, hogy adja vissza a pénzt, aki azonban erre a sértett pénztárcáját is egy gyors mozdulattal elvette a kezéből, majd az abban lévő 170 000 forint készpénzt jogtalan eltulajdonítási szándékkal kivette a tárcából. Mikor a sértett a hangját felemelve kérte vissza a pénzét, a fiú két alkalommal is pofon ütötte és kizavarta a házból. A sértett a bántalmazás hatására, illetve a fiatalkorú társaságában lévő személyek számára figyelemmel az ellenállást kilátástalannak látta, ezért távozott a házból; a részére okozott kár nem térült meg.

Ha elítélik a tettest, akkor a fiatalkorúak fogházába kerülhet

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélje, és a sértett által bejelentett polgári jogi igénynek adjon helyt, azaz kötelezze a férfit az okozott kár megtérítésére.