A Magyar Rendőr cikkében úgy fogalmaztak, hogy a szituáció teljesen ártalmatlannak látszott, a fő ok pedig az volt, hogy ezen az éjszakán csak egyetlen kocsival rendelkezett a rendőrkapitányság. Persze fel lehetett volna venni egy másikat a garázsból, ám ez a művelet legalább harminc-negyven percet igényelt volna. Mivel a szabálysértés helyszínéről is a Piltz Tibor vezette autóval jött be a két rendőr, a felettes úgy vélte, azt a kis utat is megtehetik ugyanúgy. Döntését az motiválta, hogy szerette volna, ha a szolgálati időn túl dolgozó beosztottjai minél hamarabb hazaérnek.