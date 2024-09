A helyszíni alkoholszondás ellenőrzés azt mutatta, hogy a férfi ittasan vezette az autót, az ügyeletes orvos közepes fokú befolyásoltságot állapított meg nála. Az intézkedés során kiderült az is, hogy a férfi nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, soha nem is volt neki jogosítványa. A 41 éves férfi ellen az ittas vezetés miatt büntetőeljárás, az engedély nélküli vezetés miatt pedig szabálysértési eljárás indult. Ez utóbbi miatt a Szeghalmi Rendőrkapitányság őrizetbe is vette és a gyorsított bírósági eljárásban három napon belül bíróság elé állíthatják.

Forrás: police.hu

A rendőrség rendszeresen felhívja a figyelmet a szabálytalan közlekedés, így az ittas vezetés veszélyeire is. Aki ittas állapotban vezet, előfordulhat, hogy torz képet lát a környezetéről, a forgalomról. Nem jól méri fel a körülötte lévő dolgok méretét, a közeledő járművek távolságát, sebességét, ráadásul a reakcióidő növekszik, a reflexek pedig tompulnak. Ugyanez igaz az úgynevezett posztalkoholos, azaz a „másnaposság” állapotára is. Ilyenkor fáradság, fájdalom, rossz közérzet lehet jellemző, ami elvonja a figyelmet a vezetéstől. A felelőtlenségnek nagy ára, súlyos és visszafordíthatatlan következménye lehet, ezért a rendőrség kéri, hogy mindenki közlekedjen szabályosan!