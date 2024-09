A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, hogy a férfi szeptember 12-én, a kora reggeli órákban Románia irányából Magyarországra érkezett egy román honosságú személygépjárművet vezetve. Dombegyház közelében meg nem engedett módon, a „zöldhatáron” lépte át az országhatárt. A járműben 17 migráns – 7 iraki, 6 szír, 3 bangladesi és 1 Srí-Lanka-i állampolgár – tartózkodott, akiket a terhelt az ország mélysége felé kívánt szállítani. A férfit és az általa szállított személyeket a dombegyházi Dorobánci úton a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség járőrei vonták közúti ellenőrzés alá. A migránsok itt tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni; a belorusz férfi cselekményével vagyoni haszonszerzés céljából nyújtott segítséget ahhoz, hogy a 17, érvényes vízummal nem rendelkező külföldi a román-magyar államhatárt a zöldhatáron keresztül, engedély nélkül és nem megengedett módon, a jogszabályi rendelkezések megszegésével átlépje.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Békés Vármegyei Főügyészségen leszögezték, hogy a terhelttel szemben a letartóztatás több különös feltétele is fennállt; egyrészt tartani lehet a szökésétől, de attól is, hogy szabadlábra kerülve a büntetőeljárásban résztvevő személyek befolyásolásával vagy megfélemlítésével, illetőleg a le nem foglalt tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével vagy megsemmisítésével a bizonyítás eredményének meghiúsítására törekedne, illetőleg a bűnismétlés veszélye is megállapítható volt. A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve a terhelt letartóztatását egy hónapra elrendelte.