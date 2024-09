Kristály is volt a kocsiban 1 órája

Halálos balesetet okozott a 44-esen, elítélték a szarvasi férfit

Három és fél év börtönbüntetésre ítélték a minap a Kecskeméti Járásbíróságon azt a 24 éves szarvasi férfit, aki 2022 végén okozott halálos balesetet a 44-esen, Nyárlőrinc és Lakitelek között. A halálos balesetért felelős férfi autójában új pszichoaktív anyagot is találtak a rendőrök. Korábban is volt, hogy kokain és kristály fogyasztása miatt bódult állapotban ült a volán mögé, egyébként el is tiltották a vezetéstől.

Egy ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek, amikor két autó ütközött frontálisan a 44-esen, Nyárlőrinc határában. A baleset 2022. december 17-én, egy szombat reggel történt. A Kecskeméti Járásbíróság most hirdetett ítéletet a halálos baleset ügyében. Frontálisan ütközött a két autó, a vétlen sofőr a helyszínen életét vesztette a halálos balesetben. Fotó: Donka Ferenc Áttért a szemközti sávba Az ügy lényege szerint a 24 éves szarvasi férfi 2022. december 17-én, reggel a 44-esen Kecskemétről Lakitelek irányába autózott, volt utasa is. Miközben ment, a felezővonaltól mintegy 3 méter távolságra áttért a szemközti forgalmi sávba, amit a szemből érkező autó sofőrje észlelt és emiatt fékezett. Ennek ellenére a járművek összeütköztek, a felezővonalra merőlegesen, egymással szemben álltak meg. A vétlen sofőr a helyszínen életét vesztette A baleset következtében a vétlen autó sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vétlen sofőr utasa nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A vádlott és utasa könnyebben sérültek. Biztonsági övet egyik autóban sem használtak – ismertették a Kecskeméti Törvényszéken. Kristály is volt a kocsiban a halálos baleset idejében Ráadásul a rendőrök a férfi autójában új pszichoaktív anyagot, úgynevezett kristályt is találtak. Sőt az is kiderült, hogy a férfi néhány héttel a baleset előtt, Martfű lakott területén – kokain és kristály fogyasztása miatt – bódult állapotban ült a volán mögé, úgy, hogy a rendőrség korábban az összes járműkategóriára eltiltotta a vezetéstől. Három és fél év börtönbüntetésre ítélték A 24 éves szarvasi férfival szemben közúti baleset okozása, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés, eltiltás hatálya alatti járművezetés, valamint bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség. A Kecskeméti Járásbíróság most a vádlottat 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, 4 évre eltiltotta a közügyektől, illetve 4 évre eltiltotta a járművezetéstől is. Az ítélet nem jogerős.

