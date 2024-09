Elmondta, hogy a fiatal autóbusszal érkezett haza Gyulára, majd mikor gyalogosan hazaindult, a Kossuth téren egy ismeretlen férfi mellé érve lelassított és fogdosni kezdte és tettét szavakkal is nyomatékosította. A lány rászólt, hogy hagyja békén, mire a férfi eltekert. A bejelentés után a Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei rövid idő alatt elfogták a férfit, aki ellen szeméremsértés vétség megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A rendőrök őrizetbe vették és szeptember 30-án délelőtt bíróság elé is állítják. Az eljárás során az is kiderült, hogy a férfi azt a kerékpárt is lopta, amivel a lány után tekert, így lopás miatt szintén felelnie kell.