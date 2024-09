Játékosan tanítunk, tudást és élményt adunk. Ezzel a mottóval tartottak értekezletet a baleset-megelőzési előadóknak csütörtökön a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

Fotó: Fotó: police.hu

A gyermekekkel foglalkozó és felnőtteknek is programokat szervező közlekedési szakemberek arra törekszenek, hogy szemléletesen, érdekesen mutassák be a legfontosabb közlekedési szabályokat. Igyekeznek úgy átadni az ismereteket, hogy akik részt vesznek az előadásokon, beszélgetéseken, meg is jegyezzék a legfontosabb tudnivalókat, és az utcán gyalogosként vagy járművezetőként fel tudják idézni, hasznosítsák a tanácsokat. Számos eszközt használnak azért, hogy élmény legyen a találkozás, így például a kerékpár kötelező felszereléseit olyan táblán mutatják be, amelyre mágnes segítségével lehet feltenni a kötelező és a nem kötelező, de hasznos felszereléseket. Békés vármegyében eddig egy ilyen tábla állt rendelkezésre, most azonban a baleset-megelőzési bizottság minden rendőrkapitányságra beszerzett egyet. Emellett egy memóriajátékkal is gazdagodott az előadók eszköztára.

Ahogyan eddig, ezután is igyekeznek minden meghívásnak eleget tenni, hiszen a közlekedési balesetek megelőzése közös ügy. Valamilyen formában szinte mindenki közlekedik, és aki szabálytalankodik, magán kívül másokat is veszélyeztet. A rendőrség az ellenőrzések, a szabálysértők forgalomból való kiszűrése mellett szemléletformálással is igyekszik elősegíteni a balesetek számának csökkenését, a közlekedésbiztonság javítását.