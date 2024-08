A Békéscsabai Rendőrkapitányságon súlyos testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárás a terhelt egyik ismerőse ellen. A nyomozás során beszerzett adatok szerint ez az ismerős egy békéscsabai bevásárlóközpontban bántalmazott egy ott dolgozó biztonsági őrt, ököllel megütötte az arcán, a sértett férfi ennek következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. A nyomozás során a rendőrség a sértett és a gyanúsított szembesítését tervezte végrehajtani a bűnügyben.

A sarkadi férfi fenyegetéssel kényszerítette valótlan vallomásra a sértettet

A szembesítést megelőző napokban a terhelt egy általa vezetett kisbusszal 2 ismeretlen társával együtt megjelent a sértett sarkadi családi házánál, kihívta a házból a sértettet és közölte vele, hogy az a személy, aki őt bántalmazta, az ő öccse. Majd arra hívta fel a sértettet, hogy a szembesítésen azt kell majd mondania, őt nem ütötte meg a büntetőügy gyanúsítottja, és a sérülését máshol szerezte.

A sértettben a terhelt fenyegető fellépése, viselkedése, fizikuma, erős testalkata félelmet váltott ki, attól tartott ezen körülmények és a korábban őt ért bántalmazás miatt is, hogy további bántalmazás érheti, ha nem tesz majd a szembesítésen a terhelt felhívása szerinti valótlan vallomást. Ezt követően telefonon is hívta a terhelt a sértettet és mondta neki, hogy majd beviszi gépkocsival a szembesítésre és onnan haza is fogja vinni, de a sértett ezt nem fogadta el, a szembesítésre egyedül ment el.

A szembesítésen a sértett a korábbi vallomását megváltoztatva azt nyilatkozta, hogy nem a terhelt ismerőse bántalmazta őt, hanem később szerezte a sérülését, úgy, hogy hazafele menet bement egy presszóba, és amikor onnan kijött, elesett. A szembesítés végén a sértett a nyomozóval kiment a nyomtatóhoz, és ott közölte vele, hogy most fél és nem meri elmondani az igazat, de a korábbi vallomásában a valóságnak megfelelően adta elő a történteket.

Ezt követően a nyomozó folytatólagosan tanúként hallgatta ki a sértettet, aki ekkor jegyzőkönyvben rögzítetten is elmondta, hogy a szembesítés előtt megkeresték és hamis vallomás megtételére kényszerítették őt. A terhelt ismeretlen társaival fenyegetéssel kényszerítette a sértettet, hogy tanúként a szembesítésen az őt megillető igazmondási jogát ne gyakorolja és ezen kötelezettségét ne teljesítse. A fenyegetés hatására a sértett a bántalmazásától való félelmében a szembesítésen valótlan vallomást tett.