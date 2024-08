Bántalmazás 52 perce

Saját anyját is megkarmolta a nő

Személyi szabadság megsértésének bűntette, könnyű testi sértés vétsége és becsületsértés vétsége miatt a Békéscsabai Járási Ügyészség vádirata alapján halmazati büntetésül 1 év időtartamú, 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt jogerősen a Békéscsabai Járásbíróság előkészítő ülésén egy 49 éves békéscsabai illetőségű nőt, aki az édesanyjával és egy eljáró rendőrrel szemben is agresszíven viselkedett. A saját anyját is megkarmolta. A bíróság a próbaidő tartamára elrendelte a nő pártfogó felügyeletét is.

A nő tavaly szeptember 20-án, az esti órákban békéscsabai lakásukban ittas állapotban összeveszett az édesanyjával, mivel az felszólította a lányát, hogy fejezze be az italozást, ellenkező esetben menjen el az ingatlanból. A nő kiabálni kezdett, ordítozott, ezért a sértett a bejárati ajtót kinyitotta és őt távozásra szólította fel, később saját anyját is megkarmolta – tájékoztatott a Békéscsabai Járási Ügyészség. A saját anyját is megkarmolta és egy eljáró rendőrrel szemben is agresszíven viselkedett. Forrás: Illusztráció: Shutterstock Saját anyját is megkarmolta A nő ekkor az anyjához ment, erősen megragadta a karjait, megkarmolta és rángatni kezdte, és a sértettet kérésre sem engedte el, tovább szorította az anyja kezeit, ezáltal mozgásában meggátolta. Amikor a sértett a fogásból szabadulni tudott, telefonon segítséget kért. A 68 éves idős nő a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. A nővel szemben tavaly szeptember 30-án, az esti órákban Békéscsabán, az egyik szórakozóhelyen tanúsított garázda viselkedése miatt rendőri intézkedés történt. Ennek során az erősen ittas állapotban lévő nővel szemben az eljáró rendőr őrmester ruházat és csomag átvizsgálást akart végrehajtani, de a nő agresszíven lépett fel a jogszerű intézkedést foganatosító rendőrnővel szemben, őt az emberi méltóságát sértő, a becsületét csorbító kifejezéseket használva folyamatosan szidalmazta. Pártfogó felügyelet A bíróság pártfogó felügyeletet akkor rendelhet el, ha a próbaidő eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése szükséges. A pártfogolt ugyanis köteles a jogszabályban és a határozatban előírt magatartási szabályokat megtartani, a pártfogó felügyelővel rendszeres kapcsolatot tartani, és a pártfogó felügyelő részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni.

