Nyaralás, avagy ezt semmiképp ne tegyük: Békésben is tanulságos történet

Sokan még most mennek nyaralni Békésből is, és akár hetekre őrizetlenül hagyják otthonukat, szabad utat engedve a betörőknek, akik könnyen hozzájuthatnak értékeikhez. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatánál felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy a tolvajok nem mennek szabira, így rosszul is elsülhet egy nyaralás.

Egy nyaralás kezdetével kapcsolatos, tanulságos történetet tett közzé a Zsaru Magazin, ez megjelent a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán is. Benne van sok minden, amit semmiképpen ne tegyünk, ha nyaralni megyünk. Óvatosan posztoljunk a nyaralásról képeket, mert hazatérve könnyen ledöbbenhetünk, ha odavesztek értékeink Illusztráció: Shutterstock Kirakta a repülőjegyeket a Facéra, hogy irány Malibu – Nézd, drágám, mennyien lájkolták már, kiraktam a repülőjegyeket a Facéra, hogy irány Malibu! Még a szomszéd is reagált, biztos alig várja, hogy elhúzzunk, és jöjjön a nyaralás! – Levegyük a ház hirdetését az ingatlanos oldalról, amíg külföldön vagyunk? Ne zavarjanak emiatt.

– Persze, mindjárt… Kis Márton megtudta, nem bonyolult a bejutás – Halló, Kis Márton vagyok, és láttam a ház hirdetését. Nagyon érdekel, az ár is kedvezőnek tűnik. Mikor tudnám megnézni?

– Sajnos az az igazság, hogy most két hétig biztos nem, ugyanis külföldre utazunk. Épp most akartam levenni a hirdetést.

– Nagyon sajnálom. Az a baj, hogy sürgős lenne, egy Németországban élő barátom kért meg, hogy nézzek körül, és már csak egy hétig marad Pesten. Nem tudná egy szomszéd megmutatni? Vagy túl bonyolult a bejutás?

– Ne haragudjon, de nem vagyunk olyan viszonyban a szomszédokkal, hogy megkérjük őket. Nem bonyolult a bejutás, de nem szívesen adjuk oda nekik a kulcsot.

– Értem, köszönöm, akkor jó utat kívánok, ha aktuális lesz, még telefonálok! A tulajék elutaznak, a szomszédok nem figyelik a kéglit – Figyelj, spanom, mondom a tutit! A II. kerületben van a célpont, egy gyönyörű dombtetőn, tele bokrokkal, sövénnyel, ahol jól el lehet bújni. Megnéztem az ingatlanos oldalon a külső fotókat. Az emeleti ablakokon nincs redőny, sima műanyag ablakok. Kamerák nem látszanak a homlokzaton, ettől persze még lehet távfelügyelet. A belső képek tele vannak értékesnek tűnő festményekkel, antik bútorokkal. A tulajék két hétre elutaznak, a szomszédok nem fognak figyelni a kéglire, mert nincsenek jóban. Kutya nincs.

– Honnan tudod, hogy nincs?

– Megnéztem az Insta- és a Face-profiljukat. Akinek kutyája van, az telerakja ezeket az állat képeivel. Szerencsére minden bejegyzésük nyilvános. Az is, amelyikben egy festményt kínáltak eladásra a múlt hónapban 2 millióért. Szóval van ott cucc! Sok sikert!

Ezt tegyük, hogy a nyaralás után ne döbbenjünk le Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője kiemelte, fontos, hogy ha üdülni megy a család, akkor kérjük meg egy rokonunkat vagy megbízható szomszédunkat arra, hogy postaládánkat rendszeresen ürítse ki. A teli levélszekrény ugyanis árulkodó jel lehet a tolvajok számára. Továbbá megkérhetjük bizalmasunkat arra is, hogy az utcai függönyöket alkalmanként húzza el, vagy időnként a házunk előtt parkoljon, ezekkel azt a látszatot keltve, hogy nem őrizetlen a lakás.

A látható elemeken kívül a hallhatókra is figyelnünk kell. Például a csengőt érdemes kikapcsolnunk, és ügyelni arra, hogy üzenetrögzítőnkre ne mondjuk rá, hogy nyaralni mentünk. Ingatlanunkat érdemes ellátni jelző-riasztó berendezéssel, ami már a betörés pillanatában jelzést ad a tulajdonosnak, illetve a távfelügyeletnek.

Indulás előtt a rendőrség mindenkinek tanácsolja, hogy ellenőrizze, bezárta-e a nyílászáróit. Emellett felhívják a figyelmet arra, hogy soha ne hagyjunk kulcsot elérhető helyen, például villanyóraszekrényben, virágcserép vagy lábtörlő alatt; a betörők ugyanis ismerik ezeket a rejtekhelyeket. Soha ne térjünk le az út szélére aludni! A Békés vármegyei rendőrség az autónkkal kapcsolatban is szolgált néhány hasznos tanáccsal. Hosszabb út előtt mindenképpen javasolják a bűnmegelőzési osztály munkatársai, hogy a gépkocsiba szereltessünk be – amennyiben még nem rendelkezik vele – elektromos indításgátlót vagy riasztóberendezést. Ezek védelmének a hatásfokát mechanikus eszközökkel tudjuk növelni, ilyenek a kormány- és sebességváltózárak.

Fontos, hogy ha megállunk pihenni, akkor ne hagyjuk járművünket lezáratlanul, benne lévő értékeinket pedig olyan helyre tegyük, amely kívülről nem látható. Éjszakai pihenés esetén soha ne térjünk le az út szélére aludni. Erre minden esetben egy kivilágított parkolót vagy benzinkutat válasszunk!

