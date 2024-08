A nő 2023 júliusában jelentkezett az egyik helyi autósiskola szervezésében indított „B” kategóriájú gépjárművezető oktatásra. Az elméleti vizsga augusztus 1-jén volt Békéscsabán, melyen a nő helyett – az ő tudtával és belegyezésével – egy ismeretlen személy vett részt, már ment el a KRESZ vizsgára, és tett sikeres vizsgát.

A nő ismeretlen társa a vizsgán felügyelő személynek bemutatott egy közokiratnak minősülő, a nő adatait tartalmazó magyar ideiglenes személyazonosító igazolványt. Ezen okmány azonban hamis volt, mivel a román állampolgárságú nő részére magyar állandó, vagy ideiglenes személyazonosító okmányt nem állítottak ki.

A sikeres elméleti gépjárművezető vizsga után a nő gyakorlati képzésen vett részt és forgalmi vizsgát is tett. A vizsgaközpont osztályvezetője azonban észlelte azt, hogy az elméleti vizsgán magyar, míg a forgalmi vizsgán román okmánnyal történt a személyazonosság igazolására, illetve a vizsgajegyzőkönyveken szereplő aláírások is eltértek, ezért arra kérte a nőt, hogy a jelentkezési lapon megjelölt iskolai végzettségét igazoló okiratot mutassa be.

Az érettségi is hamis volt

A kérésnek eleget téve a nő december 1-jén a vizsgaközpontban bemutatott egy budapesti szakközépiskola és szakmunkásképző intézmény nevében kiállított szakközépiskolai érettségi bizonyítványt, amely szerint esti tagozaton ruházati kereskedő szakképesítéssel sikeres szakközépiskolai érettségi vizsgát tett. Ezen közokiratnak minősülő bizonyítvány is hamis volt. A nő ugyanis egyáltalán nem volt az iskola tanulója és abban az oktatási intézményben a bizonyítvány kiállítási évében esti érettségire felkészítő képzés nem is volt. Ezen felül maga a bizonyítvány is számtalan „hibában” szenvedett: a bizonyítványon szereplő törzslapszám nem egyezett meg az akkori törzslapszámokkal; az igazgatóként feltüntetett személy nem volt az iskola vezetője; az iskolában akkor még nem géppel, hanem kézzel töltötték ki a bizonyítványokat; pontatlan volt az iskola megnevezése is, ezen felül az érettségi vizsgabizottság bélyegzője és a bizonyítvány nyomtatványa sem egyezett meg a tanintézmény által használttal.