Saját és álnéven is hirdetett az az internetező, akit a Békéscsabai Rendőrkapitányság csalással gyanúsít. A 37 éves ercsi férfihoz a Mátrix Projekt keretében az egyik, az online bűncselekmények felderítésén dolgozó vizsgálótiszt egy békéscsabai károsult panasza után jutott el – ismertették a rendőrség honlapján.

Többeket is átvert az internetes csaló, a vevők nem kaptak semmit vagy nem azt, amiért fizettek. Illusztráció: Shutterstock

A feljelentő egy közösségi oldalon mobiltelefont akart vásárolni. A vételár felét és a postaköltséget el is utalta, de nem kapott semmit. Az eladó először azzal mentegetőzött, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem adta fel a csomagot, majd közölte, hogy a telefon kijelzője megsérült, így nem tud teljesíteni. A pénzt azonban ezután sem küldte vissza, a készülék pedig valójában nem tört össze, hanem másnál kötött ki, eladta.

Kiderült, hogy az „elfoglalt” árus nem csak a békéscsabai férfit csapta be. Országszerte mások is vettek volna tőle valamit, de semmit nem kaptak, vagy nem azt, amiért fizettek. Volt, akinek csillagvirághagymákat ígért, és előre elkérte a postaköltséget, de nem küldött semmit. Más egy női okoskarkötőért utalt neki előre, de férfimodellt kapott olyan töltővel, ami nem volt jó hozzá. A csaló a női órát másnak adta el, és azt is olyan töltővel juttatta el a vevőnek, amivel nem működött. Egy asztalkát is meghirdetett, ami a sajátja, de végül azt sem adta fel annak, aki fizetett érte és várt rá. Állítása szerint azért nem, mert nem talált hozzá megfelelő dobozt, nem tudta becsomagolni.

A férfi tavaly négy hónap alatt hét embert károsított meg. A Békéscsabai Rendőrkapitányság a napokban megküldte az ellene indult eljárás iratait az ügyészségnek, így hamarosan vádat emelhetnek ellene.