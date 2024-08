Magyarországi idő szerint szombaton 22:46 perckor 4,47 magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Lugos várostól 36 kilométerre. A földrengést több határközeli településen is érezhették. Károk hazánkban nem keletkeztek – írták a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium oldalán. A földmozgást Békéscsabán is lehetett érezni, több bejegyzés is olvasható erről különböző Facebook-csoportokban.

Forrás: Kövesligtehy Radó Szeizmológiai Obszervatórium