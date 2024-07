Beol podcast 1 órája

Egy kis szikra is tüzet okozhat: Várszegi György a vendégünk

A nyári melegben a legkisebb szikra, vagy hőforrás is hatalmas területtüzek kialakulásához vezethet. Ezek elkerülése érdekében be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat, amelyekről Várszegi György árult el részleteket. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról is beszélt, mit jelent pontosan a tűzgyújtási tilalom, milyen feltételek mellett szabad szalonnát sütni, grillezni.

dr. Nagy Szilvia dr. Nagy Szilvia

Várszegi György felhívta a figyelmet a szabályok betartására. Fotó: Beol.hu

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!