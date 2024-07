Kaczkó Éva r. százados, a Bűnügyi Igazgatóság osztályvezetője és Kotroczó Gergely r. törzszászlós 20 éve szolgálnak, ezért Magyarország belügyminisztere, dr. Pintér Sándor a szakszerű, színvonalas tevékenységük elismeréseként szolgálati jelet adományozott nekik.

Forrás: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A további ünnepeltek: Bobvos Szilvia Julianna c. r. törzszászlós, a Hivatal segédelőadója, Kovács Natália c. r. törzszászlós, a Rendészeti Igazgatóság segédelőadója, Földi Edit és Kovácsné Bertók Klára rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, a Rendészeti Igazgatóság ügyviteli segédelőadói, Wéber Éva Henrietta rendvédelmi igazgatási alkalmazott, a Sarkadi Rendőrkapitányság ügyviteli segédelőadója, Boros Beáta iskolaőr, Darabos László r. alezredes, a Rendészeti Igazgatóság kiemelt főelőadója, Nagy Zoltán r. főtörzszászlós, a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség szolgálatparancsnoka, Rád Roland r. főtörzszászlós, a Biharugra Határrendészeti Kirendeltség szolgálatparancsnoka, Markó János c. r. törzszászlós, a Rendészeti Igazgatóság járőrparancsnoka, Pap László r. zászlós, a Lőkösháza Határrendészeti Kirendeltség Határrendészeti szakértője, Kincses János c. r. törzszászlós, a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség kiemelt főhatárrendésze és Stefanovics József Béla, a Gazdasági Igazgatóság munkatársa.