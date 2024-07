Mivel a férfi látta, hogy több pénz is van még a pénztárcában, belenyúlt, és kivett újabb 110 ezer forintot. A sértett székével a vezetékes telefonhoz próbált közlekedni, hogy segítséget kérjen, de a terhelt ezt megakadályozta. Végül – a vádlott elmenekült a helyszínről, Ezt követően a fenyegetéstől leblokkolt sértettet hátrahagyva, a cselekmény közben kint figyelő és várakozó ismeretlen társával a szőnyegek hátra hagyásával az utcán parkoló gépjárművel elhagyta a helyszínt.

A vádlott magával vitte hatéves fiúgyermekét

A vádlott hasonló módszerrel károsított meg egy budapesti és egy hajdúnánási sértettet is több mint 275 ezer forint kárt okozva. A budapesti esetnél a férfi magával vitte a 6 éves fiúgyermekét is, aki aktívan segítséget nyújtott a sértett értékeinek elvételébe. A gyermek vette ki az idős sértett zsebéből a nyugdíját. Egy debreceni idős nőt a terhelt oly módon csapott be, hogy szőnyegárusként a lakásába férkőzve arra vette rá a sértettet, hogy ajándékozási szerződéssel ingyen adja át neki a 27,6 millió forint értékű, debreceni lakását. A férfi meg is szerezte a lakás tulajdonjogát, de azt a nyomozás során zár alá vették.

Az ügyészség letöltendő fegyházat kért a vádlottra

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsődlegesen arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetésig tartsa fenn.

Ezen felül az ügyészség indítványt tett arra, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, végleges hatállyal utasítsa ki Magyarország területéről, és rendeljen el vagyonelkobzást a bűncselekmény elkövetése útján megszerzett lakásokra.