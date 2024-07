Várszegi György tűzoltó százados elmondta, június 9-én este Békéscsabán, egy Derkovits sori társasházi lakásban jelzett a szén-monoxid érzékelő. A helyi hivatásos tűzoltók mérései igazolták a mérgező gáz jelenlétét a levegőben, a gázszolgáltató munkatársai egy meghibásodott átfolyós vízmelegítőt zártak ki a rendszerből. Tíz nappal később egy gyulai, Béke sugárúti közintézmény mosókonyhájában történt hasonló eset. A nyár folyamán azóta is többször riasztották szén-monoxid miatt a vármegyeszékhelyre a beavatkozókat, de Mezőberényben, Gyomaendrődön és Szarvason is okozott riadalmat a mérgező gáz.

A szén-monoxid ellenszere a karbantartás és az érzékelő használata.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A szóvivő hangsúlyozta, az esetek túlnyomó részében átfolyós gázüzemű vízmelegítők meghibásodása miatt nőtt meg a CO-koncentráció.

Rendszeres karbantartásra, levegőutánpótlásra van szükség

– Jellemzően elmaradt a készülékek karbantartása, s nem volt megfelelő a levegőutánpótlás sem, azaz nem építettek be résszellőzőket az ablakokra. Akadt olyan helyszín is, ahol szakszerűtlenül építették ki a berendezéseket. Rosszullétre senki sem panaszkodott, a szén-monoxid érzékelők mindenhol időben jeleztek. Ezek hiányában valószínűleg nagyobb lett volna a baj – fejtette ki Várszegi György. Hozzáfűzte, néhány napja Gyulán is bejelzett egy érzékelő egy Honvéd utcai lakótelepi lakásban. Rosszul szerencsére ott sem lett senki, de a tűzoltók mérései igazolták a mérgező gáz jelenlétét és a szolgáltató szakembere egy meghibásodott gáztűzhelyt választott le a rendszerről.

– Egy köbméter földgáz elégetéséhez megközelítőleg tíz köbméter levegő szükséges. A mérgező szén-monoxid akkor fejlődik ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a helyiség levegőjét az égéshez, miközben nem biztosított a levegő-utánpótlás. A kazán üzemelése során az egyéb épületgépészeti berendezéseket – páraelszívó, motoros szagelszívó ventilátor, szárítós mosógép – is figyelembe kell venni , mert ezek szintén a lakás levegőjét használják – emelte ki a szóvivő.

Légdugó is okozhat nyáron szén-monoxid-visszaáramlást

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon leszögezték, ugyan nyáron nem fűtünk, de a vízmelegítőket a fürdéshez, kézmosáshoz minden nap használjuk, így a nagy hőségben is megemelkedhet a szén-monoxid miatti riasztások száma. Ennek oka, hogy a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig nem engedi kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid fejlődhet. Ezért fontos még nyáron is szén-monoxid-érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel melegítjük a vizet.