Kerékpárok és rollerek ellopásával gyanúsítható tinédzser ellen indított büntetőeljárást a Békéscsabai Rendőrkapitányság. A 13 éves fiút hétfőn fogták el Békésen. Abban a városban és Sarkadon is vannak ügyei, a három rendőrkapitányság nyomozói közösen dolgoztak azon, hogy megszakítsák a sorozatát.

Még vizsgálják, hogy összesen hány kerékpárt lopott el. Illusztráció/Shutterstock

A fiú a gyanú szerint június 7-én egy békéscsabai, Andrássy úti kerékpártárolóból vitte el egy lány 60 ezer forint értékű kétkerekűjét, illetve ugyanezen a napon, ugyanonnan egy sötétzöld BMX-szel is eltekert. Egyik bicikli sem volt lezárva. Öt nappal később egy belvárosi fodrászat elől vitt el egy szintén lezáratlan elektromos rollert, ami különös módon került vissza a gazdájához. A fodrász meglepődött, mert pár nappal később az ellopott rollerjével érkezett hajat vágatni egy vendégük. A férfi használtan vette a járgányt, amit a rendőrök lefoglaltak tőle. Volt, amelyik lopásról kamerafelvétel is készült, ezt a csabai rendőrök megyeszerte megosztották kollégáikkal. A sarkadi nyomozók jelezték, hogy különböző okok miatt már több eljárást is indítottak egy nagyon hasonló fiatal ellen. Három biciklilopásért vették elő, de emellett akkumulátorra, motoros fűrészre is lecsapott, lakásból pénzt lopott és autót is rongált. Kiderült, hogy ugyanaz, akit Csabán keresnek, sőt, időnként útba ejtette Békést is, ott egy bicikli és egy roller írható a számlájára.

A békéscsabai sorozat utolsó része július 1-jén játszódott le, akkor szintén egy fodrászat elől tűnt el egy elektromos roller. A bejelentés után a három rendőrkapitányság munkatársai azonnal kapcsolatba léptek egymással, keresni kezdték a fiút, akit végül Békésen fogtak el. Oda vitte a frissen és bűnös úton szerzett rollert, amit el akart adni, de erre már nem volt ideje, mert lefoglalták tőle, őt pedig előállították. Azt mondta, hogy csak olyan járgányoktól szabadította meg a tulajdonosokat, amiket nem zártak le. Ez csak részben igaz, mert a gyanú szerint volt olyan eset is, amikor a lezárt bicikliről levette a lakatot. Azt, hogy pontosan hány bűncselekményt követhetett el, a rendőrök vizsgálják.