„Szeretek rendőr lenni!” – jelentette ki határozottan Petri Péter őrmester, amikor a mindennapjairól kérdeztük. A Sarkadi Rendőrkapitányság járőrvezetője hat éve csatlakozott a kékek csapatához. Rendészeti fakultáción végzett Békéscsabán, a Szent-Györgyi Albert-középiskolában, majd Szegeden, a járőrképzőben tanult tovább. Mindez talán nem véletlen, hiszen édesapja is rendőr volt – olvasható a cikkben.

Apjuk nyomdokaiba léptek a Petri-testvérek: rendőrként szolgálnak.

Fotó: police.hu

– Gyerekként sokat jártunk be a kapitányságra. Voltak ünnepségek, családi napok, és mindig jött a Mikulás is – kezdte sorolni a kedves emlékeket Petri Péter. – Amikor apu a szolgálata utolsó két évében ügyeletes volt, gyakran mi vittük neki bátyámmal az ebédet, vacsorát. Érdeklődéssel figyeltük, mi folyik ott, de otthon a szüleink soha nem mondták nekünk, hogy legyünk rendőrök. Aztán valahogy mégis mindkettőnket megfogott ez a légkör, hiszen ezt a pályát választottuk.

Sarkadon szolgálnak rendőrként a testvérek

Péter bátyja, az édesapjuk keresztnevét viselő András is őrmester, hat hónapos oktatás után ő is elvégezte a kétéves rendőrképzést. A Készenléti Rendőrségnél kezdte pályafutását, de pár hónapja már ő is a Sarkadi Rendőrkapitányságon dolgozik. Túl sok közös munkahelyi emlékük még nincs, de a magánéletük, mondhatni, párhuzamosan fut.

– Mindketten kisgyerekes apák vagyunk, az én lányom, Panna tavaly novemberben született, bátyám kisfia, Nimród pedig idén március 25-én. Örülünk, hogy kis korkülönbség van a gyermekeink között. Reméljük, ezt ők is értékelni fogják majd, és ha egy kicsit nagyobbak lesznek, jól tudnak majd együtt játszani – mondta az ifjú apuka. – Nimród még hasfájós baba, ezért kicsit több figyelmet igényel, Pannikám pedig azért, mert most már kezdi érteni, észrevenni, ha eljövök otthonról. A párom ilyenkor mindig odaáll vele a nappalinkban kiakasztott családi képhez, és miközben azon nézegetik apát, beszél neki arról, hogy dolgozni mentem, de nemsokára újra hazatérek és megölelem – avatott be a családjuk hétköznapjaiba Péter.

Miközben a kisgyermekeikről beszélt, kicsit elmerengett az idő múlásán. Elárulta, hogy van olyan munkatársa a kapitányságon, akivel az édesapja sok évvel ezelőtt együtt ment érte az óvodába. Tehát a mostani kollégáját még gyermekként ismerte meg. De nemcsak a kapitányságon, hanem az egész városban vannak számukra ismerős arcok, hiszen a Petri fivérek ott szolgálnak, ahol felnőttek, ahol most is élnek.