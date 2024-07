A vádirat szerint a terhelt tavaly tavasszal az egyik ismerőskereső közösségi portálon női néven létrehozott egy hamis profilt, melyen keresztül májusban kapcsolatba került a vésztői férfival. A terhelt a sértett bizalmába férkőzve elhitette a sértettel, hogy a terveihez, mely szerint internetes rádiózással kapcsolatos vállalkozást szeretne létrehozni, tudna segíteni, és a vállalkozás beindításához pénzt kért a sértettől.

Nőnek adta ki magát a csaló

Forrás: shutterstock

A terheltnek nem állt szándékában segíteni a sértettnek

A sértett ezt teljesítette, a terhelt által megadott számlaszámra 340 ezer forintot fizetett be. Az ügyészség álláspontja szerint a terheltnek nem állt szándékában segíteni a sértettnek, csak kicsalta tőle a pénzt. A terhelt és a sértett között ezt követően is folytatódott az online levelezés, melynek során a magát nőnek kiadó terhelt elhitette a sértettel azt, hogy szereti őt, szóba került a közös élet, az összeköltözés is.

Az így kialakult kapcsolattartás során a terhelt különböző indokokkal, hamis ürügyekkel – így kölcsön címén, ügyvédi költségre, kötbérre, számla kifizetésre, albérletre, könyvelési díjra – számtalan alkalommal kért pénzt a sértettől.

Átadta százezres mobilját és tévéjét is

A sértett tavaly május 26-a és augusztus 22-e közötti időszakban, 45 alkalommal, összesen 981 ezer forintot utalt át a sértett részére. Ezen felül a terhelt elérte, hogy a sértett átadja a 110 ezer forint értékű televízióját és a 150 ezres mobilját is a részére, azt állítva, hogy a sajátja elromlott. A sértett a telefont postán küldte el a terheltnek, míg a televíziót személyesen vette át a vádlott Vésztőn, azt állítva, hogy a nő küldte érte.

Ezen felül a sértett, a terhelt kérésére, és az ő részére, részletfizetéssel – kötelezettség mellett – vásárolt egy nagyobb értékű mobilt is, de a terheltnek, állításával ellentétben, nem állt szándékában az árát kifizetni.

A vádlott összesen csaknem kétmillió forintos kárt okozott a sértettnek. A terhelt által használt bankszámláról a nyomozás során negyedmilliót foglaltak le, a pénzt a sértettnek kiadták.