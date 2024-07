Az igazoltatás alkalmával a rendőrök alkoholszondás ellenőrzés is tartottak, ami negatív eredményt mutatott, ám a férfi végig zavartan viselkedett. A rendőrök kérdésre elmondta, hogy a vezetés előtt bódító hatású szert be, ezért őt előállították a rendőrkapitányságra, ahol a gyorsteszt megerősítette a kábító hatású szer jelenlétét a szervezetében. A rendőrök járművezetés bódult állapotban vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellene. A vezetői engedélyét elvenni nem tudták, mert a férfi nem rendelkezett vele, ezért szabálysértési eljárást is indítottak vele szemben.