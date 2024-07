A jegyekkel üzérkedők egyike kihallgatásán azt mondta, hogy könnyű pénzkereseti lehetőségnek gondolta, amit csinált. Látta, hogy az interneten sokan hirdetnek különböző rendezvényekre belépőket, ezért az egyik legnagyobb adok-veszek oldalra regisztrált, és először kéz alól vett elektronikus belépőket kínált. Meg is vették tőle, de a vevők panaszkodtak, hogy hamisak. Ezután már maga állított elő eredetinek látszó jegyeket, amelyeket QR-kóddal is ellátott. Szinte valamennyi bankban volt számlája. Mobilinternettel intézte a hirdetéseket, a telefonjában a kártyákat gyakran cserélte, mert úgy gondolta, hogy így kisebb az esélye annak, hogy lebukik. A Mátrix Projektben országszerte az online bűncselekmények felderítésén dolgozó rendőrök azonban leleplezték.

Hamis koncertjegyek a Depeche Mode koncertre

A társa koncertjegyeket adott el, egy békéscsabai férfi idén januárban 100 ezer forintot fizetett neki azért, hogy bejusson egy Depeche Mode koncertre, de hamis jegyet kapott. A nem eredeti belépőkkel üzérkedő férfi egyik ismerősét is megkérte arra, hogy a saját számláján fogadjon utalásokat, hozzá is érkeztek a becsapott vevőktől különböző összegek. Azt mondta neki, hogy ebből nem lehet baja, de lett, ellene is büntetőeljárás indult pénzmosás gyanúja miatt. A nem eredeti jegyekkel kereskedő gyöngyösi férfiakat pedig a Békéscsabai Rendőrkapitányság csalás bűntettel gyanúsítja és a rendőrök vizsgálják, hogy még hány embert károsíthattak meg.

A két férfit Mátrix Projekt keretében az online bűncselekmények felderítésén dolgozó békéscsabai rendőrök fogtak el Heves vármegyében.