A kérdésben, az esetleges új fix traffipaxról élénk vita bontakozott ki a különböző Facebook-oldalakon és Facebook-csoportokban. A közösségi oldalon terjedő értesüléssel kapcsolatosan megkerestük a rendőrséget, ahol elmondták, hogy az országszerte működő fix telepítésű komplex közlekedési ellenőrző pontok listáját bárki megtalálja a rendőrség honlapján. Megnéztük, és ez a helyszín nem szerepel a felsorolásban. Egyébként nem csak Békésben, hanem az ország több helyén is felmerült a kérdés a témában.

A gyulai helyszín nem szerepel a fix traffipaxokat felsoroló listán

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI-archív

Nem fix traffipaxot jelölnek a táblák

A 112.press.hu járta körül legrészletesebben a felvetéseket. Mint írták, „az országban több helyen is „Közúti ellenőrzés” tábla került ki az ellenőrző kapuk elé, és természetesen többen már tényszerűen terjesztik, hogy azért, mert már sebességet is mérnek. Ez nem igaz.”

Egy konkrét Vas vármegyei példa kapcsán úgy fogalmaztak, táblák most olyan helyekre kerültek ki, ahol az aszfaltban a beépített hurok méri a tengelysúlyt, a tengelycsoportot és az össztömeget, amit a kapu által rögzített egyéb adatokhoz, rendszám, hosszúság rendelnek hozzá, az adatfeldolgozást, kiértékelést pedig jellemzően harmadik fél végzi. „Gyorshajtásért tehát továbbra sem várható ezekről a helyekről büntetés, egyéb hiányosságokért, vagy túlsúlyért pedig ugyanúgy, mint eddig” – emelték ki a cikkben.

Figyelni kell a kamera ikont

A cikkben felvetik azt is, hogy honnan tudható, hogy fix sebességmérővel van dolgunk. A VÉDA-kapuk előjelzésénél a „Közúti ellenőrzés” tábla alá a KRESZ szerint egy kamera ikonját is ki kell helyezni. Ez egyébként az ominózus Gyula és Csaba közötti helyen sem szerepel.