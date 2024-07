– Szeretünk itt szolgálni, nekem a szívem egyik csücske a közrenden maradt – mondta Gyurkó Attila. – Örömmel segítettem ott az utánam érkező őrmester kollégákat, szívesen adtam át a tapasztalataimat, támogattam a fiatalabb munkatársak intézkedéseit. Vizsgálótisztként azt mondom, hogy az utca volt a legjobb gyakorlat ehhez a munkához is, amit most végzek. Tehát a most pályakezdő kollégák, akik karriert szeretnének építeni, ne tekintsék elvesztegetett időnek a járőrködéssel töltött éveket. Ellenkezőleg! Ez egy jó befektetés a szakmai pályafutásuk későbbi állomásaiba, hiszen az utcán megtanulnak mindenféle emberrel kapcsolatot teremteni, kommunikálni. Kitapasztalják, hogy milyen helyzetekben és embereknél hogyan lehet elérni azt, hogy együttműködjenek.

A vizsgálótiszt kedvese is megerősítette, hogy szabálysértési referensként is nagy hasznát veszi járőri tapasztalatainak. Sokan nehezen fogadják el, ha például egy elzárással is sújtható szabálysértés miatt őrizetbe veszik és bíróság elé állítják. Ő azonban mindig kitartóan, türelmesen elmagyarázza, milyen jogszabály alapján teszik ezt, és mit várnak ettől az intézkedéstől. Persze a határozott, következetes rendőrnő is el tud érzékenyülni, például amikor a leánykérés került szóba, kedves mosollyal, hálával nézett a férjére.

A tengerparton volt a lánykérés

– A váltásunk 2021. január 7-én, éppen Attila névnapján tartott csapatépítő összejövetelt, ott kezdtünk el egymással nem csak a munkáról beszélgetni. Aztán balatoni kirándulás következett, majd egy újabb hetedikén, 2022 júliusában kérte meg a kezem – mesél a nagy napról az ifjú feleség. – Barátainkkal tengerpartra utaztunk, de én nem sejtettem, hogy nagy a szervezkedés a háttérben. Annyit tudtam, hogy részt veszünk majd egy vízparti fotózáson, de azt nem, hogy ott nem mindennapi emlékfotók készülnek majd, elém térdel a kedvesem, és felteszi a nagy kérdést. A fotós többet tudott nálam, ő fel is készült. Még fel sem ocsúdtam a meghatottságból, már elő is kapott egy üveg pezsgőt. Minden nőnek azt kívánom, hogy ilyen meglepetésben legyen része, nagyon hálás vagyok a páromnak. Az esküvőnk is nagyon szép, igazi rendőrös esküvő volt, hajnalig mulattunk a családunkkal, a kollégáinkkal és a barátainkkal.