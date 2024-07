Azonnal kellett volna utalnia 34 perce

Csaló: az anyai szívre hatott, a csabai szülő fiaként akart pénzt lenyúlni

Egyre ravaszabbak az adathalászok, az internetes, mobiltelefonos, bankszámlás bűnözők, Békésben is sok a károsult, akiknek a pénzét kifinomult módszerekkel lenyúlják vagy megpróbálják megszerezni. Teljesen hihető élethelyzetet teremtenek például üzeneteikkel, és pénzt zsebelnének be abból is, hogy egy anya a „fia” segítségére sietve azonnal pénzt utaljon egy idegennek, szerencsére a csaló végül nem járt eredménnyel.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Egy békéscsabai édesanya mesélte el történetét, nem sok hiányzott ahhoz, hogy ő is bedőljön a bűnözőknek, és csaló áldozata legyen. A csaló végül nem járt eredménnyel a csabai esetnél

Fotó: Lordn / Forrás: Illusztráció: Shutterstock – Egy szerdai nap délelőttjén 70-es mobilszámról jött WhatsApp-üzenetben ez állt: „Anya, a régi telefonom elromlott, megadom az új mobilszámom, de nem tudok hívást indítani, mert a SIM-kártya még nincs aktiválva. Holnap reggel felhívlak, amint aktiválódik. Szeretnék egy szívességet kérni tőled. Ma két számlát kellene fizetnem, de ideiglenesen nem tudok utalni az említettek miatt. Meg tudnád ezt csinálni helyettem, két nap múlva visszafizetem a pénzt, amint hozzáférek a bankszámlámhoz.” A csaló hihetően adta ki magát az üzenetekben az anya fiának Kisebb-nagyobb szünetekkel két órán keresztül tartott az üzenetváltás anya és „fia” között. Kezdetben az anyukának semmi nem volt gyanús. A fia orvosként dolgozik, és teljesen zsúfoltak a napjai, ezért, amikor van egy kis ideje, küld WhatsApp-üzeneteket, akár kérésekkel is. Egyébként éppen azt mondta pár napja, hogy akar egy új mobilt, új számmal, ami a magánrendeléshez kellene. Az is stimmelt, hogy két nap múlva érkezik haza Csabára. Gyanúsnak tűnt, hogy 1755 euró átutalását kérte a „fiú” Zajlott az üzenetváltás, és eljutottak odáig, hogy a csaló elküldte az utalás részleteit, IBAN-számtól a referenciaszámig, a kedvezményezett neve is szerepelt a számla adatainál. Egy külföldi név volt, de még ez sem volt először nagyon gyanús az anyukának, mert a fia korábban külföldön dolgozott, és nem elképzelhetetlen, hogy lehetett valamilyen elmaradása, például a lakás rezsijét illetően, ami most derült ki. Persze, az azért már gyanúsnak tűnt, hogy 1755 euró átutalását kérte a „fiú”, a kedvezményezett pedig egy magánszemély volt. Az utalásról még képernyőfotót is kért a bűnöző. Bár teljesen hitelesnek tűnt minden, az anyuka ezek után azt írta utolsó üzenetében: valahogy hívj fel! Erre már csak egy kérdőjel volt a válasz. Végül nem tudta lenyúlni a bűnöző Az anyuka elmondta, a történetet azért mesélte el, hátha másokat is próbálnak ilyen módon becsapni. A telefonszám valós volt, valakié lehetett, ezt duplikálta a csaló. Az ő telefonszámát adathalászattal valahogy megszerezte, és valahonnan tudta, hogy az anyukának van fia, és éppen az anyai szívre próbált hatni.

A szülő is dolgozott otthon, oda is figyelnie kellett, így az üzeneteket kezdetben nemigen kontrollálta, mert minden klappolt. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy átverjék és lenyúlják, de szerencsére, ahogy ment előre az üzenetváltás, egyre gyanúsabbak lettek neki a dolgok, és végül nem tudta lenyúlni a bűnöző. Utólag nehéz felgöngyölíteni, hová, kihez került az összeg Felmerülhet, hogy ha minden utaláshoz szükséges adat szerepel, és az üzenetváltást még meg is tartja az ember, akkor könnyű beazonosítani csalót, mert csak egy létező bankszámláról tud hozzájutni a pénzhez. Csak hát előfordulhat, hogy strómanok állnak a számla mögött, akik azonnal tovább utalják vagy leveszik a számláról, és továbbadják a pénzt. Mindez nagyon rövid idő alatt történik, nagyon nehéz megállítani, illetve utóbb felgöngyölíteni, mi is történt pontosan, hová, kihez került az összeg. Éppen ezért a legjobb megoldás a védekezés, az, hogy mindenki tájékozódik és a bűnmegelőzési tanácsok segítségével felismeri a csalásgyanús helyzeteket, ahogyan a békéscsabai édesanya is tette. A www.kiberpajzs.hu oldalon minden csalási formáról találnak leírást, információkat. Az oldal folyamatosan frissül, rendre bemutatják az új módszereket is.

