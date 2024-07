Az intézkedés alatt az autót vezető férfi végig zavartan viselkedett, ezért a rendőrök átvizsgáltálták a ruházatát és a kocsiját is. A jobb első ülés alatt egy alufóliát találtak, amiben zöld növényi törmelék volt. A férfi elismerte, hogy tudomása szerint cannabis van benne, és azt is elmondta, hogy a vezetés megkezdése előtt is fogyasztott kábítószert.

A gyorsteszt is igazolta ezt, ezért a férfit mintavételre előállították, majd kábítószer birtoklása vétség és járművezetés bódult állapotban vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellene.