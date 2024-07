Előzetes kiválasztás és kockázatelemzés után egy ruházati kiskereskedelemmel foglalkozó társaságnál indítottak adóellenőrzést a NAV Békés vármegyei revizorai. A kockázatelemzés számos árulkodó jelet tárt fel: a cég alig vallott fizetendő adót a bevallásaiban, ami egy, a beszerzett termékeket haszonnal továbbértékesítő vállalkozásnál több, mint gyanús.

Egy ruházati kiskereskedelemmel foglalkozó társaságnál indítottak adóellenőrzést a NAV Békés vármegyei revizorai. Illusztrácó: Shutterstock

Feltűnő volt, hogy a beszállítók egy-két havonta váltották egymást, és pár százezer forint értékű készpénzes számlákat bocsátottak ki. Kiderült az is, hogy a partnercégeknek valójában nem is volt olyan árujuk, amit eladhattak volna az adózónak.

Az adóellenőrzés beigazolta, amit a kockázatelemzés is feltárt: a beszállítók árualap és működési költségek nélkül üzemeltek, adóbevallást nem nyújtottak be, adófizetési kötelezettségüket minimalizálták. A cégek amellett, hogy nem végeztek tényleges gazdasági tevékenységet, a NAV ellenőreivel sem működtek együtt.

A revízió az ellenőrzés megkezdése után a várható adóhiány megtérülésére ideiglenes biztosítási intézkedésről határozott, és mintegy 34 millió forint értékben foglalt le ingóságokat, és zárolt többmillió forintot a kereskedőtől. Az ellenőrök munkája alapján bizonyossá vált, hogy a cég jogtalanul vont le áfát huszonnyolc beszállítótól a befogadott számlák alapján. A revízió több mint kilenc és fél millió forintnyi adókülönbözetet, csaknem ötmillió forintos adóbírságot és hárommillió forintnyi késedelmi pótlékot állapított meg.

A NAV-nál közölték, továbbra is figyelemmel kísérik az adózó tevékenységét, adókötelezettségeit. A társaság az ellenőrzést követő negyedéves áfabevallásaiban már folyamatosan egymillió forint körüli befizetendő adót vallott, melyet be is fizetett.