A férfi 2022 augusztusában állapodott meg egy orosházi férfival abban, hogy készít számára 1 millió 680 ezer forintért egy oszlopon álló turulszobrot, és a sértett szeptemberben meg is fizetett 1,2 millió forint előleget készpénzben. A vádlott a sértett házának udvarán a szobor betonalapját októberben elkészítette, ezért munkáért a sértettől 70 ezer forint munkadíjat kért és kapott.

Később a férfi további 400 ezer forint előleget kért és kapott a sértettől, mivel a szobor díját az áremelkedések miatt 1 millió 817 ezer forintra növelte. A vádlott végül nem teljesítette azt, amiben megállapodtak, nem készítette el a szobrot. A sértett többszöri megkeresésére valótlan okokra – rossz időjárásra, derékfájdalmakra – hivatkozott, és az átvett előleget sem fizette vissza.

A vádlott 2023 júniusában egy balatonboglári férfival is megállapodott, neki azt ígérte, hogy készít számára 300 ezer forintért egy pulikutyát ábrázoló szobrot július 31-ig. A sértettől két alkalommal összesen 200 ezer forint előleget kért és kapott is. Ennek ellenére nem teljesítette azt, amit vállalt, itt is valótlan okokra – szemműtétre, járási nehézségre – hivatkozott, és az előleget sem fizette vissza.

A járási ügyészség szerint a vádlott nem akarta elkészíteni a szobrokat már akkor sem, amikor abban még csak megállapodott a két sértettel. Tehát őket a hamis ígéreteivel tévedésbe ejtette. Az orosházi férfi számára 1,6 millió, míg a balatonboglárinak 200 ezer forint kárt okozott, azok a nyomozás során nem térültek meg.

