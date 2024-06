Az Opus Tigáz Tatabánya-Békéscsaba NB III.-as osztályozó mérkőzés (2–2) nem ért véget a pályán, a stadionon kívül ugyanis a két tábor szurkolói még folytatták a küzdelmet egymással, illetve a rendőrökkel. Videó is készült az összecsapásról.

Közel száz csabai szurkoló volt ott a tatabányai lelátón.

Forrás: Békéscsaba Fans

A rendőrök egy 39 éves tatabányai férfit előállítottak, gyanúsítottként hallgatták ki, majd garázdaság miatt eljárást is indítottak ellene. A rendőrség arról adott tájékoztatást, hogy a két szurkolótábor között előbb szóváltás alakult ki a mérkőzés után, a később előállított férfi ezek után megütött egy békéscsabai szurkolót, amiért büntetőeljárást indítottak ellene.

Így látják a történteket a csabai szurkolók

„Focicsapatunk az NB 3 rájátszásában küzd a feljutásért, a sorsolás pedig a lehető legjobban alakult, hiszen az egyetlen szurkolói szempontból érdekesnek ígérkező ellenfelet kaptuk meg, a Tatabányát. Oldschool stadion, jó túracélpont, jelentős ellenfél tábor, tehát minden adott volt egy igazi, régi szép időket idéző túrához” – írták a csabai szurkolók hivatalos oldalán. „Gyors szervezkedés után mikrokkal és kocsikkal indultunk útnak, nagyjából 60-70 fővel, ami a stadionban 100 körülre duzzadt. Nem vártunk semmilyen akciót a túrától, hiszen abszolút semleges az ellenfél brigád számunkra, évek óta nem is találkoztak csapataink sem. A meccs előtt egy lakótelepi kocsmában gyülekeztünk, innen vonultunk át a stadionhoz. A találkozó, és vele együtt a lelátó is egészen jó színvonalat hozott. Végig szurkoltunk, hol kisebb, hol nagyobb intenzitással, illetve háromszor előkerült néhány pyrotechnikai eszköz is. Bár csapatunk kétszer is vezetett, a végeredmény végül 2-2 lett.”

Mint fogalmaztak, a meccs után a rend „rendkívül amatőr őrei” egyszerre kiengedték mindkét brigádot kíséret nélkül, így a hazai szektor bejáratánál össze is találkoztak a bányászokkal.

Kezdetben nem foglalkoztak egymással, azonban egy hazai beszólás elég volt ahhoz, hogy feszült legyen a hangulat. Mindkét oldal soraiban volt egy-két ittasabb ember, akik végül kirobbantottak egy kisebb ütésváltást előbb egymást közt, majd a rendőrökkel, de néhány perc után elterelték a csabaiakat a kocsma fele.

„Összességében úgy érezzük, hogy valójában egyik fél sem akarta a konfliktust, hiszen jóformán semmi közünk nincs egymáshoz. Részünkről a vasárnapi nap nem érdemel több szót. Soha rosszabb túrát” – összegezték véleményüket a csabai szurkolók.