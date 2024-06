Átverés 2 órája

Online csalás: ruhákat, cipőket, hosztesz és szexuális szolgáltatást hirdetett

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében országszerte deríti fel az internetes csalásokat. Most a gyulai rendőrök fogtak el Szolnokon egy nőt, aki hirdetésekkel körülbelül kétszáz embert csaphatott be. A testvére bankszámláját használta, a férfit is előállították, ellene is büntetőeljárás indult. Az online csalás során még szexuális szolgáltatást is hirdetett.

Papp Gábor Papp Gábor

Ruhákat, cipőket, hosztesz és szexuális szolgáltatást hirdetett az interneten az a szolnoki nő, akit a Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei fogtak el Szolnokon online csalás miatt. Az öccsével együtt állították elő, mert a gyanú szerint 2022-ben és 2023-ban több mint kétszáz embert csaphattak be. Online csalás miatt fogták el a nőt. Illusztráció: Shutterstock A nő az egyik közösségi oldal piacterén jelentetett meg hirdetéseket és a dolgok, illetve szolgáltatások árát előre elkérte. A testvére bankszámláján fogadta az utalásokat, és csak a fizetők töredékének küldött valamit, a legtöbben nem kaptak semmit. Bizonyos ruhák, cipők fotóját az internetről töltötte le, de előfordult olyan is, hogy a sajátját fényképezte le, és hirdette meg úgy, hogy nem is akarta eladni. Volt, aki legénybúcsúra hívta meg hosztesznek, előre elutalt 25 ezer forintot, de a rendezvény nélküle zajlott le. A 24 éves nő szexuális szolgáltatást is kínált egy erre létrehozott weboldalon. A jelentkezők és fizetők közül volt, akinek teljesített, azonban a legtöbben semmit nem kaptak a pénzükért. A nő – aki azt mondta a rendőröknek, hogy az idén már nem adott fel hirdetést, mert be akarta fejezni a bűnös üzletelést – a csalásokhoz a testvére bankszámláját használta, magánál tartotta a számlához tartozó bankkártyát is. A férfi állítása szerint semmit nem tud arról, hogy a nővére a számlát bűncselekmény elkövetéséhez használta, és a nevére csalásból származó összegek érkeztek. A Gyulai Rendőrkapitányság a nőt csalás, a férfit pénzmosás bűntettével gyanúsítja és vizsgálja, hogy összesen hány embert vertek át. A rendőrség folyamatosan küzd az internetes csalókkal.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!