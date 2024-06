Vásárolt egy pékségben, majd az utcán, az üzlet előtti asztalon felejtette a pénztárcáját egy diáklány még május 23-án délelőtt Békéscsabán. Azért tette ki a tárcát a szatyrából, hogy könnyebben bele tudjon pakolni, de amikor végzett, ottfelejtette. Ez szinte azonnal fel is tűnt egy éppen arra járó férfinek, aki magához vette a tárcát, így a lány hiába ment vissza érte.

Egy kamera felvette, mi történt. A felvételen látható, hogy egy őszes hajú férfi vitte el a pénztárcát. A rendőrök néhány óra alatt azonosították, és este nyolc órakor már kopogtattak a lakása ajtaján. Nem tagadta, hogy kihasználta az alkalmat, bár azt mondta, hogy először be akarta vinni a pékségbe a talált tárgyat, majd miután mégsem tette meg, az is eszébe jutott, hogy beviszi az önkormányzathoz. Elment a polgármesteri hivatal épülete előtt, de meggondolta magát, úgyhogy hazafelé vette az irányt. Menet közben be is vásárolt a tárcában lévő pénzből, sőt, még azt is kifizette, amit a barátja vett. Megbánta, amit tett, elismerte, hogy rossz döntést hozott azzal, hogy nem adta le rögtön a talált tárgyat.

A vásárlás után megmaradt pénzt, illetve a tárcában tartott iratokat, bankkártyát a rendőrök visszaadták a lánynak. A lopás vétség elkövetésével gyanúsított 65 éves férfi vállalta, hogy megtéríti a lány kárát, az elköltött összeget visszafizeti neki. A Békéscsabai Rendőrkapitányság az ellene indult büntetőeljárás iratait megküldte az ügyészségre.