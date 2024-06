A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának járőrei tavaly április 1-én jelentek meg a békéscsabai piac területén, hogy ott ellenőrzést folytassanak le, akkor bukkantak a hamis mosószerre. Ellenőrzésük alá vonták a férfit, aki a piac területén háztartási cikkeket kínált eladásra. Az ellenőrzés során átvizsgálták az eladási helyet, a raktárhelyiséget, valamint a tulajdonában álló áruszállító kistehergépjárművet is. Utóbbiból – az árusítóhelyen is eladásra felkínált termékeken kívül barna színű kartondobozokban összesen 263 kanna 5 literes kiszerelésű, összesen 1315 liter hamis márkajelzésű folyékony mosószert is találtak – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség.

Már máskor is előfordult, hogy hamis mosószert hoztak forgalomba Békéscsabán. /Illusztráció: Shutterstock/

Forgalomba akarta hozni a hamis mosószert

A lefoglalt termékek mennyisége, illetőleg megtalálásuk körülményei alapján a hamisított 263 darab 5 literes kiszerelésű folyékony mosószert a férfi azért szerezte meg és tartotta, hogy forgalomba hozza. A lefoglalt, hamis márkajelzésekkel ellátott termékek a külső jegyek, a felhasznált védjegyek, valamint a termékek csomagolása alapján hamisítványok, azok nem a jogosult eredeti termékei, így sértik a jogosult kizárólagos használatához fűződő jogait. A férfi cselekményével a jogtulajdonosnak 1 millió 260 ezer vagyoni hátrányt okozott.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság az idős férfit tárgyalás mellőzésével, az ügy iratai alapján hozott büntetővégzésében pénzbüntetésre ítélje, kobozza el tőle a lefoglalt hamis mosószert és a sértetti képviselő által az okozott kár megtérítése érdekében bejelentett polgári jogi igénynek adjon helyt, azaz kötelezze a terheltet az okozott kár megtérítésére.

A közelmúltban másutt is árultak hamis mosószert Békéscsabán, akkor egy garázsvásáron történt mindez.