Súlyosan megsérült az a 18 éves lány, akit elütött egy személyautó tavaly december 1-jén 19 óra 30 perc körül Orosházán, a Győri Vilmos téren. A fiatal a járdán gyalogolt, majd a zebrán akart átmenni a másik oldalra. Már majdnem átért, amikor a balról érkező autós elütötte. A kocsit egy nő vezette, aki azonnal megállt, hogy segítsen. Már a helyszínen elmondta a rendőröknek, hogy figyelmetlen volt, és nem vette észre a lányt. A vizsgálat megállapította, hogy a sofőr nem hajtott gyorsan és a tinédzser sem féktávolságon belül lépett le a járdáról, így ha figyel, meg tudott volna állni.

Egyikük sem figyelt, baleset lett a vége

Az is kiderült, hogy a lány sem a forgalmat nézte, hanem üzenetet írt a telefonján. Egy szemtanú látta, hogy miközben a járdán gyalogolt, végig a készüléket nézte, és akkor sem volt ez másként, amikor lelépett az útra, a zebrára. Így ő sem hozhatta helyre az autós hibáját, nem tudta menteni a helyzetet és magát.

Az Orosházi Rendőrkapitányság a járművezetőt közúti baleset gondatlan okozása vétségével gyanúsítja. A nyomozás rendőrségi szakasza lezárult, az iratokat a rendőrök vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségre.

A rendőrség az eset kapcsán kéri a közlekedőket, hogy akár járművel, akár gyalog vesznek részt a forgalomban, legyenek nagyon körültekintők. A sofőrök nemcsak saját magukért, hanem utasaikért és közlekedő partnereikért is felelősséggel tartoznak. A gyalogosoknak is figyelniük kell, és bár nekik nem tilos, de nem is ajánlott menet közben olyan eszközöket használni, amelyek hosszasan lekötik a figyelmüket, és meggátolják, hogy lássák, mi történik körülöttük, és azt is, hogy hallják a forgalom zaját.