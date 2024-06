Az ügyészség közölte, a közérdekű munkát az elítélt hetente legalább egy napon – a heti pihenőnapon vagy a szabadidejében –, díjazás nélkül végzi. A közérdekű munkára ítélt köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Ha az elítélt a számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, a közérdekű munkát vagy annak hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

Az ügyintézéseknél rendszeressé vált, hogy a férfi emelt hangnemben veszekedett, illetve szidalmazta a hivatal dolgozóit. Illusztráció: Shutterstock

Azt mondta az őrnek, hogy menjenek ki, és verekedjenek meg

A vádirat szerint a cselekményt megelőző időszakban a férfi – különböző, hivatalos ügyeinek intézésére – több alkalommal megfordult a gyulai polgármesteri hivatalban. Az ügyintézéseknél rendszeressé vált, hogy emelt hangnemben veszekedett, illetve szidalmazta a hivatal dolgozóit. Ezért a jegyző a hivatal rendje és a dolgozók védelme érdekében tavaly, szeptember 6-án elrendelte, hogy a férfit a hivatalos ügyeinek intézésénél a biztonsági személyzet egy tagja kísérje az épületben.

A férfi tavaly szeptember 15-én, 12 óra előtt nem sokkal érkezett a polgármesteri hivatalba, mivel az adócsoportnál az idegenforgalmi adóbevallását kívánta leadni. Ekkor a jegyzői utasításnak megfelelően a hivatal biztonsági őre – a későbbi sértett – elkísérte az adócsoport hivatali helyisége felé, amit a terhelt emelt hangon sérelmezett.

Amíg az adócsoport vezetője a férfi által benyújtott adóbevallásról másolatokat készített, a terhelt továbbra is emelt hangnemben, személyeskedő kijelentésekkel provokálta az őt kísérő biztonsági őrt, hogy menjenek ki, és verekedjenek meg. Miután az adóbevallásáról készített másolatokat megkapta, a férfi továbbra is az irodában maradt – annak ellenére, hogy az ügyintézés már befejeződött –, ezért a biztonsági őr felszólította, hogy az irodát hagyja el, mert az ügyfélfogadási idő is véget ért.

Ütött, majd futva távozott a polgármesteri hivatalból

Mivel a férfi a felszólításnak nem tett eleget, a biztonsági őr megpróbálta őt a hivatali helyiségből a folyosóra terelni, azonban a vádlott szembefordult a sértettel, majd megragadta, lökdösni kezdte, megpróbálta az őrt az útjából félrelökni. Ekkor a sértett annak érdekében, hogy a terhelt támadását elhárítsa egy alkalommal ellökte magától őt, aki a lökéstől a földre esett.