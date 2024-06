Feltörtek egy kisteherautót tavaly október 2-án este Nagyszénáson; az illető ellen hamarosan vádat emelhet az ügyészség. A jármű tulajdonosa vendégségben volt, amikor kirámolták a kocsiját, elvitték belőle a táskáját az iratokkal, a bankkártyával és a pénzzel. Egy közeli kamera felvételén látható volt; csak egy ember járt arra akkor, amikor a bűncselekmény történt. A férfi nem is tagadta, hogy feltörte a járgányt és lopott belőle. A tulajdonos időnként alkalmi munkával bízta meg, de mivel kevésszer, és anyagilag megszorult, ezért gondolta, hogy munka nélkül vesz el tőle pénzt. Tudta, hogy a vállalkozónál mindig van, tehát biztosra ment, amikor egy kalapáccsal betörte a kocsi egyik üvegét. Közben az is kiderült, hogy korábban egy felújítás alatt álló nagyszénási házból is lopott. Benyomta a kaput, és különböző szerszámgépeket szedett össze, ott a rongálással és a lopással 200 ezer forint kárt okozott.

Az Orosházi Rendőrkapitányság a 40 éves nagyszénási férfit lopás bűntettével gyanúsítja, és hétfőn az ügyészségen vádemelést javasolt ellene.