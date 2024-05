A vádirat szerint a terhelt a vádbeli időben őstermelőként állattenyésztéssel foglalkozott. Alkalmazásában állt egy 46 éves férfi, a későbbi sértett, aki az állatok gondozásában segített neki. Tavaly március 18-án, a késő délutáni órákban mindketten a telephelyen dolgoztak. A sértett nem zárta be jól a szarvasmarhabikák tartására szolgáló karám ajtaját, ezért az állatok kiszöktek.

A feldühödött férfi előbb a kezében lévő vasvillával, majd egy kb. öt centiméter vastag akácfabottal testszerte többször megütötte a férfit, közben folyamatosan szidalmazta.

A terhelt dühös lett, és előbb a kezében lévő vasvilla nyelével, majd egy kb. öt centiméter vastag akácfabottal testszerte többször megütötte a férfit, közben folyamatosan szidalmazta. A sértett hamar a földre esett, próbált védekezni, ám a terhelt folytatta a bántalmazását. Amikor a sértett megpróbált felállni, a másik férfi a 47-es méretű munkavédelmi bakancsával négy-öt alkalommal rátaposott a mellkasára. Végül sikerült felemelkednie a földről, ám a terhelt megragadta a nyakánál, és kétszer is arcon ütötte ökölbe zárt kézzel. Aztán felvett egy fánglit, amellyel tarkón ütötte őt.

A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, hogy a bántalmazás következtében a sértett súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket – mindkét lapocka törését, valamint többszörös csigolya- és bordatöréseket – szenvedett. A mellkast ért ütések, taposások következtében mellűri vérgyülem alakult ki nála, amely közvetett életveszélyes állapot, illetőleg a fejre mért ütések következményeként mindkét oldalon halláskárosodást szenvedett, amely maradandó fogyatékosság.

Vasvillával ütlegelte, később összeesett a munkahelyén

A terhelt közvetlenül a bántalmazás után meg is fenyegette a sértettet, hogy amennyiben bárkinek beszél a történtekről, újra megveri, illetve elveteti tőle a gyermekét. A sértett a fenyegetés miatt nem tett feljelentést, sőt, élettársának sem számolt be a vele történtekről. A terhelt napokig nem intézkedett a sértett orvosi ellátásáról, hagyta, hogy sebesülései ellenére felvegye a munkát a telephelyen. Amikor a sértett március 24-én összeesett a munkahelyén, akkor vitte el a terhelt élettársa gépkocsival a gyulai kórházba.

Végrehajtandó börtönt kért az ügyészség

A főügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsődlegesen arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az elsőfokú ügydöntő határozat kihirdetésig tartsa fenn. Indítványt tett továbbá arra is, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, határozott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezze az eljárás során felmerült, 550 ezer forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére.