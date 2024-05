A Magyar Autóklub csütörtökön Budapesten rendezte meg a Ki a mester két keréken? közlekedés-biztonsági verseny országos döntőjét. Ezen a megmérettetésen azok a 10 és 12 év közötti diákok vetélkedtek, akik a vármegyéjükben rendezett fordulókon a legjobb teljesítményt nyújtották.

A legjobbak majd Párizsban versenyeznek újra, jobbról a harmadik Tóth Mariann. Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Békésből a végegyházi Tóth Mariann, valamint a Hajas János Botond alkotta párosnak drukkolhattunk. Mindketten a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói, ahol Hoffmann Lászlóné tanárnő évek óta lelkiismeretesen oktatja a gyermekeket a szabályos közlekedésre. Mariann rutinos versenyzőnek mondható, mert ő tavaly is eljutott az országos döntőig, János Botond azonban nagyon izgult, hiszen ő először képviselte vármegyénket magasabb szintű fordulón.

A KRESZ elméleti és ügyességi versenyre is rengeteget készültek. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságról egy tapasztalt közlekedési rendőr, Szelezsán Péter baleseti helyszínelő vállalta a csapat vezetését. Hoffmann Lászlóné, a diákok és a rendőr a tanulás, illetve a munkájuk mellett a szabad idejükből is sokat áldoztak azért, hogy jól szerepeljenek. A zászlós több mint húsz éve hivatásos, és maga is szokott versenyezni, legutóbb a Békés vármegyei közlekedésrendészeti szakmai megmérettetésen a járőr gépkocsivezetők kategóriájában lett első. Megtanított mindent a párosnak, ami kérdésként, feladatként előfordulhatott.

A gyermekek igyekezete és a két felnőtt segítő elhivatottsága meghozta az eredményt. A húsz páros részvételével zajló országos döntőn Tóth Mariann a lányok között első lett, Hajas János Botond pedig a kerékpáros ügyességi verseny harmadik legjobbjaként végzett, és összességében a dobogótól is csupán néhány pont választotta el.

A Nemzetközi Autómobil Szövetség idén szeptemberben Párizsban rendezi meg ennek a diákvetélkedőnek a nemzetközi fordulóját, ahol Magyarországot a budapesti országos döntőn szereplők közül a legjobb teljesítményt nyújtó két lány és két fiú képviseli majd. Egyikük lesz a végegyházi Tóth Mariann.