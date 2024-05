– Ma már nem kell betörni, autót feltörni, rabolni ahhoz, hogy sokmillió forintra tegyen szert egy bűnöző, vagy egy bűnözői csoport. Elég az is, hogy megkérjenek valakit, kattintson rá egy linkre, adja meg a számlája adatait, vagy valamilyen romantikus, bizalmi kapcsolat kialakítása után utalásokat kérjenek. Az elmúlt években, de már idén is sokan váltak így bűncselekmény áldozatává, károsulttá – hangsúlyozta a Csaba Centerben megtartott KiberEst megnyitóján Vörös Ferenc rendőr dandártábornok, Békés vármegye rendőrfőkapitánya. Hozzátette, a százezrek, milliók gyakorlatilag percek alatt tűnnek el a számlákról. A rendőrség minden alkalmat megragad arra, hogy az internetes csalásokról tájékoztassa az embereket, a legújabb elkövetési módszereket a lehető legszélesebb körben bemutassa. A bűnmegelőzési munkában számos hatósággal, intézménnyel, pénzügyi szolgáltatóval, céggel működik együtt.

A KiberEst érdekes bemutatókat is tartogatott. Fotó: Bencsik Ádám

A Csaba Center igazgatója, Hrabovszki György kiemelte, látják, hogy az online vásárlás népszerű, ugyanakkor érdemes körültekintőnek lenni.

– Sok esetben biztonságosabb üzletben vásárolni, ahol meg is tudják nézni, kézbe is tudják venni az árut az emberek, akik személyesen találkoznak az eladóval – mondta dr. Baksa László rendőr alezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság Kiberstratégiai Osztályának kiemelt főreferense. Hozzáfűzte, jó látni a sok érdeklődőt a rendezvényen felállított standoknál, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a bűnelkövetők azt használják ki, hogy a telefonon felhívott emberek stresszhelyzetbe kerülnek. Hirtelen nem jutnak eszükbe azok a fontos tudnivalók, amelyeket korábban olvastak, vagy ilyen rendezvényeken hallottak. A megtévesztés egyik alapja az, hogy gyors döntést sürgetnek, így sokan akkor is rákattintanak hivatkozásokra, telepítenek idegenek kérésére applikációkat, elmondják, megadják a banki adataikat, kódjaikat, ha tudják, hogy nem szabadna, mert az óvatlanság sokba kerülhet. Felkészültnek kell lenni, rendszeresen foglalkozni kell az aktualitásokkal, meg kell ismerni a megtörtént esetek tanulságait.

Volt okmányvizsgálat, korszerű digitális eszközöket, robotot is bemutattak

A rendezvényen a rendőrség több szolgálati ága is bemutatkozott. A határrendészekkel okmányokat vizsgálhattak az érdeklődők, a bűnügyi technikusok is bemutatták a legújabb digitális eszközeiket, és a balesetmegelőzési előadásokon a gyermekek oktatásához használt robotnak is nagy sikere volt. Emellett a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának kibercsoportja, valamint a bűnmegelőzési szakemberek is szemléletes tájékoztató anyagokkal álltak a látogatók rendelkezésére. A Nemzeti Védelmi Szolgálat számos korszerű technikai érdekességgel készült, a Csongrád-Csanád Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács és az Áldozatsegítő Központ munkatársai pedig egyéni élethelyzetekkel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. A rendőrségen elmondták, hogy a KiberPajzs oldalon valamennyi csalási formáról írnak, minden olyan információ megtalálható, amelyre szükség van a csalásgyanús helyzetek felismeréséhez, a bűncselekmények megelőzéséhez.