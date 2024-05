Előállítottak a rendőrök két férfit pénteken Csanádapácán, a Szent Gellért utcából. A férfiak mezőgazdasági vontatóval közlekedtek, egyikük, egy 17 éves fiatalember vezetett. Kiderült, hogy nincs, és soha nem is volt jogosítványa, sőt, egyelőre nem is szerezhetne, mert az Orosházi Rendőrkapitányság eltiltotta a járművezetéstől. A mellette ülő férfi tudta ezt, mégis engedte, hogy vezessen. A rednőrök mindkettőjüket őrizetbe vették, büntetőeljárás is indult ellenük.