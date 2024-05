Füzesgyarmaton szombaton 16 óra körül egy elektromos kerékpárral közlekedő férfinél mutatott alkoholfogyasztást a szonda, vasárnap Kevermesen állítottak meg egy férfit, aki úgy vezetett személyautót, hogy nem volt jogosítványa és az alkoholmérés eredménye is pozitív lett nála. Mindkét ittas vezető ellen büntetőeljárás indult, utóbbi esetben pedig engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt is felelnie kell az érintettnek.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A rendőrségen elmondták, a másik négy esetben az ittas sofőrök balesetet is okoztak. Csanádapácán, az Arany János utcában szombaton 22 óra körül egy személyautót vezető férfi letért az útról és az útpadkára hajtott. Sérülés nem történt, de a kocsi összetört. A férfi a baleset helyszínéről elment, a rendőröknek kellett felkutatniuk, hogy elszámoltassák és büntetőeljárást indítsanak ellene.

Vasárnap 20 óra 15 perc körül Békésen, a Móricz Zsigmond utcában egy kisteherautót vezető férfi egy balos kanyarban megcsúszott, fának csapódott és az árokban állt meg. A balesetet az arra járőröző rendőrök észlelték és segítséget hívtak a sofőrhöz, aki az árokparton ült vérző fejjel. A vizsgálatok során felmerült a gyanúja annak, hogy vezetés előtt alkoholt ivott, így ellene is büntetőeljárás indult. Hajnali 2 óra 30 perc körül Lőkösházán a Jókai utcában vontak intézkedés alá egy férfit a rendőrök, aki nem sokkal korábban anyagi káros balesetet okozott a Sugár úton. Az alkoholszonda ebben az esetben is ittasságot jelzett, így a rendőrök ellene is eljárást indítottak. Alig egy órával később, 3 óra 30 perc körül Dobozról érkezett bejelentés, hogy egy személyautó kidöntötte egy ház kerítését. Kiderült, hogy az autót vezető 17 éves fiú ittasan, jogosítvány nélkül vitte el édesapja autóját és a Lehel utcában balesetezett. A fiút súlyos sérüléssel szállították kórházba a mentők. Ellene ittas járművezetés miatt büntetőeljárás, az engedély nélküli vezetés miatt pedig szabálysértési eljárás indult. Balesetet okozott az a férfi is, akivel szemben Battonyán, a Dózsa utcában intézkedtek a rendőrök 5 óra 45 perc körül. A férfi nem sokkal korábban árokba hajtott és egy vízelvezetőnek ütközött. A szonda nála is ittasságot jelzett; így elvették a vezetői engedélyét és büntetőeljárás is indult ellene.

Nem vezethetett volna az a férfi sem, akit május 25-én 21 óra 30 perckor igazoltattak a rendőrök Csorváson. Az Orosházi Rendőrkapitányság ugyanis érvénytelen hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel való közlekedés és a közlekedés szabályainak kisebb fokú megsértése miatt 2024. június 1-ig, a Kecskeméti Járásbíróság pedig engedély nélküli vezetés miatt 2024. augusztus 24-ig eltiltotta ettől. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt eljárást indítottak ellene és őrizetbe vették