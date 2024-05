Jártál már úgy, hogy feladtál egy hirdetést, és amint közzétetted, már jött is az üzenet, hogy valaki rögtön megveszi, és a szállítást is intézi? Hogy egyszerűbb legyen, még egy linket is küldött. Milyen kedves. Csak éppen a link egy adathalász oldalra vezet, ahol azt kérik, hogy a bankszámlád és bankkártyád összes adatát, kódját add meg – hívták fel a figyelmet.

Hozzátették, ahhoz, hogy pénzt kapj, miért kellene megadni mindenféle adatot? Gondolkodj! Elég a számlaszám, arra át tudják utalni. Tájékozódj, mielőtt kattintasz! Erre a Békés vármegyei rendőrség mellett csomagszállítók és más szolgáltatók is újra figyelmeztetnek.