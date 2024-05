Megpróbálta félrevezetni a rendőrséget egy férfi április 18-án Békéscsabán, a Szerdahelyi utcába hívott baleseti helyszínelőt azzal, hogy a parkoló kocsiját meghúzták. A fehér áruszállítón piros, narancssárgás festéknyom volt. A hívásra érkező közlekedési rendőr alapos szemlét tartott, és arra jutott, hogy úgy nem rongálódhatott meg az autó, ahogyan a bejelentő mondta. Részletesen kikérdezte a férfit, de ő tartotta magát ahhoz, hogy vétlen. Előadta, hogy a közeli üzletben volt, és eközben valaki nekiment a parkoló kocsinak. Ő csak akkor vette észre az ütközés nyomait, amikor elindult. A tükörből látta a kocsi oldalán a sérülést, ezért visszament a helyszínre, hívta a főnökét, majd a rendőrséget.

A rendőr végignézte az üzletház kameráit, piros, illetve narancsszínű jármű a kérdéses időben nem hajtott arra. Az is kiderült, hogy amikor a férfi elindult, még nem volt sérülés az áruszállítón, tehát nem történhetett ott az ütközés. Miután a baleseti helyszínelő szembesítette a férfit azokkal a tényekkel, amelyeket kiderített, és megkérdezte tőle, hogy az indulása és visszaérkezése között merre járt, az autós elmondta az igazat. Bevallotta, hogy valójában a város másik részén ő ütközött neki egy parkoló kocsinak, tehát nem vétlen, hanem ő követett el szabálysértést, okozott anyagi kárral járó balesetet. Mivel nem ezt jelentette be, hanem egy kitalált történettel állt elő, amiről a rendőr bebizonyította, hogy nem igaz, hatóság félrevezetése bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt is eljárás indult ellene.