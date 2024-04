Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, kollégái a közelben igazoltattak egy 36 éves férfit, aki már nem volt ismeretlen előttük. Nem tagadta, hogy ő rongálta meg a szemeteseket. Azt mondta, hogy azért tette, mert feszült volt, és tombolnia kellett.

X-eket és köröket is karcolt a férfi a kocsikra Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrök előállítása során egy metszőollót is találtak nála, amit elvettek tőle. A férfi végig zavartan viselkedett emiatt mentőt hívtak hozzá. Másnap több bejelentés is érkezett arról, hogy Gyulán parkoló autókat rongáltak meg. A gyanú szerint a férfi, amellett, hogy a kukákon töltötte ki a dühét, nem sokkal korábban a szomszédos utcákban több kocsira is X-eket, köröket karcolt, de volt, amelyikre betűket írt.

A Gyulai Rendőrkapitányság garázdaság és rongálás vétsége miatt indított büntetőeljárást a férfi ellen.