Kevesebben sérültek meg, illetve haltak meg Békés vármegye útjain 2023-ban, mint az előző évben, de több volt a súlyos sérült – hangzott el a Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság szerdai, a 2023-as esztendőt értékelő ülésén. Olyan közlekedési baleset, amelyben többen haltak volna meg, nem történt, de még így is 14-en vesztették életüket Békésben. A gyermekbalesetek száma emelkedett, ezen belül többnek volt maga a gyermek az okozója, mint 2022-ben. Utasként is több gyermek sérült meg.

Dr. Tihanyi Zsolt (balra) Hudák Páltól vette át az elismerést Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A bicikli továbbra is veszélyes üzem

– Az ittasan okozott balesetek számában csökkenés mutatható ki, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a kerékpárral balesetet okozók aránya és a bicikliúton történt balesetek száma is növekedett. Békésben nagyon elterjedt közlekedési eszköz a kerékpár, ez a baleseti helyzetképben is megmutatkozik – hangsúlyozta Hudák Pál ezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, a bizottság elnöke.

Hozzátette, éppen emiatt fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzék a bicikliseket, és tudatosítsák bennük az elsőbbségadási, kanyarodási szabályokat, amelyeknek a megszegése egyébként vezető baleseti ok, és nekik is be kell tartaniuk. Alkoholt sem ihatnak akármennyit, hiszen a kerékpár biztonságos vezetésére képes állapotban kell lenniük.

Az elsőbbségadás elmulasztása vezet

Az okozók között a személygépkocsi-vezetők találhatók az élen, bár az előző évhez viszonyítva némiképp csökkent az általuk okozott szerencsétlenségek száma. A baleseti okok között az elsőbbségadás elmulasztása vezet, második a sebesség helytelen megválasztása, vagyis a gyorshajtás, a harmadik pedig a szabálytalan kanyarodás. Tavaly a legtöbb baleset júliusban és októberben, a legkevesebb januárban és áprilisban történt. Legtöbbször pénteki napokon, legkevesebbszer a vasárnapokon volt szükség a mentők segítségére, illetve rendőri intézkedésre az utakon.

Hangsúlyozták, mennyire fontos a láthatóság

A tanácskozáson Pardi Ildikó alezredes, a Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára mutatta be, milyen programokkal igyekeznek segíteni a gyermekek szabályos közlekedésre nevelését, illetve hogy a felnőtt korosztálynak, az időseknek, családoknak hogyan próbálják eljuttatni a baleset-megelőzési üzeneteket.

A baleset-megelőzési bizottság ülésén a tavalyi baleseti helyzetet is kiértékelték Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Tavaly több ponton kapcsolódtak az országos „Csat(t)lakozz!” kampányhoz, mely a passzív biztonsági eszközök, köztük a biztonsági öv használatára ösztönözte a közlekedőket. Számos rendezvényen hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a láthatóság, az egymásra való odafigyelés, az időseknél a közlekedési ismeretek felfrissítése. Minden kezdeményezéssel az a céljuk, hogy tudatosítsák: a szabályok betartása növeli a biztonságot. Aki szabálytalanul közlekedik, nemcsak magát, hanem közlekedő partnereit és a vele utazókat, sokszor családtagjait is veszélyezteti. A rendőrség és a bizottság keretei között együttműködő hatóságok, intézmények mindent megtesznek azért, hogy a járművek és a járművezetők ellenőrzése, a szabálytalankodókkal szembeni intézkedések, illetve a baleset-megelőzési kezdeményezések elősegítsék a közlekedésbiztonság javítását, a közúti balesetek számának csökkenését.

Elismerést vett át dr. Tihanyi Zsolt

Sokat tett ezekért a célokért dr. Tihanyi Zsolt közlekedési ügyész is, aki 1999 óta a közelmúltban történt nyugállományba vonulásáig a Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság tagja volt. Mindig készségesen osztotta meg tapasztalatait és működött együtt a rendőrökkel a közlekedési balesetek körülményeinek vizsgálatában, a tanulságok megfogalmazásában. Az ülés végén Hudák Pál elismeréssel szólt a tevékenységéről, és megköszönte a 25 év alatt végzett munkáját, mellyel támogatta a rendőrség és a bizottság célkitűzéseinek elérését.